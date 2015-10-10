Türkiye'den sınırdışı edildi

Alman yetkililer Samy W. adlı şüphelinin sınırdışı
edilmesinin ardından Stuttgart'a uçtuğunu ve gözaltına
alındığını duyurdu.
19 yaşındaki W.'nin terör örgütü IŞİD'in eğitim kamplarına katıldığı ve savaşmak
için silah eğitimi aldığı
belirtiliyor.
Alman başsavcılığı, gencin temmuz ayında Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki bölgeye geçtiği,
sonra da Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
Geçen hafta benzer bir vakada, Düsseldorf kentindeki mahkemede 22 yaşındaki bir genç IŞİD üyesi
olmaktan suçlu bulunup 2,5 yıl hapse mahkûm
edilmişti.
Almanya'da radikal Selefilerin sayısının
7 bin 900'e ulaştığı tahmin ediliyor.