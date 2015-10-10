T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den sınırdışı edildi

Almanya, Suriye’de IŞİD’den eğitim almakla suçlanan bir Alman gencinin Türkiye’den sınırdışı edildiğini duyurdu. Gencin, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Suriye’ye geçtiği belirtiliyor.

10 Ekim 2015 17:41

Alman yetkililer Samy W. adlı şüphelinin sınırdışı
edilmesinin ardından Stuttgart'a uçtuğunu ve gözaltına
alındığını duyurdu.
19 yaşındaki W.'nin terör örgütü IŞİD'in eğitim kamplarına katıldığı ve savaşmak
için silah eğitimi aldığı
belirtiliyor.
Alman başsavcılığı, gencin temmuz ayında Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki bölgeye geçtiği,
sonra da Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
Geçen hafta benzer bir vakada, Düsseldorf kentindeki mahkemede 22 yaşındaki bir genç IŞİD üyesi
olmaktan suçlu bulunup 2,5 yıl hapse mahkûm
edilmişti.
Almanya'da radikal Selefilerin sayısının
7 bin 900'e ulaştığı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Suriye IŞİDAlmanTürkiyeBulgaristanSuriyeSamyStuttgartIŞİDKürtlerinDüsseldorfSelefilerinWelle Türkçe dpa/epd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24