'Türkiye'den sınır dışı edilen Alman gözaltında'



Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Alman özel harekat polisi, Gießen ve Düsseldorf kentlerinde düzenlediği operasyonlarda Brüksel'deki saldırılarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle çeşitli şahısları gözaltına aldı. Haberde Brüksel havaalanındaki iki canlı bombadan biri olan İbrahim El Bakravi ile ilişkili olduğu sanılan Samir E.'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. Samir E.'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Selefi çevrede faal olduğu biliniyor.

Samir E. ile İbrahim El Bakravi'nin 2015 yazında Suriye sınırında Türk güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ve 14 Temmuz tarihinde Amsterdam uçağına bindirilerek sınır dışı edildiği biliniyor. Spiegel'in haberinde iki kişinin Türkiye'ye yine Amsterdam üzerinden giriş yaptıkları belirtildi. Ancak iki şahıs arasındaki ilişkinin düzeyi henüz netlik kazanmış değil.

Düsseldorf Savcılık Sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında “devleti tehdit eden ağır bir şiddet eylemi hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle” bir kişinin perşembe günü gözaltına alındığı bilgisi yer aldı, ayrıntılara girilmedi.

Der Spiegel'in haberine göre Gießen'de gözaltına alınan bir başka kişinin cep telefonunda da iki şüpheli kısa mesaj bulundu. Bir mesajda Halid El Bakravi'nin ismi yer alırken, diğer mesajda sadece Fransızca “Son” anlamına gelen “fin” kelimesi yer alıyor. Bu mesaj sabah saat 09.08'de gönderilmiş. El Bakravi ise eldeki bilgilere göre saat 09.11'de üzerindeki patlayıcıları ateşlemişti.