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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den sığınmacı akınının ardı arkası kesilmiyor

Kötü hava şartları da sığınmacıları durduramadı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacılarla ilgili son verileri açıkladı.

29 Ocak 2016 11:51


BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre yılbaşından bu yana Türkiye'den Yunan adalarına ulaşan sığınmacıların sayısı 50 bin 700'ü buldu. Sığınmacıların kötü hava koşullarına rağmen Avrupa'ya ulaşmak için can tehlikesi yaratan tekne ve botlarla Yunanistan'a geçtikleri belirtildi.

Türkiye ile AB 29 Kasım 2015'te Brüksel'de düzenlenen zirvede anlaşmıştı. Zirvede 3 milyar euro yardım yapılacağı sözü verilmiş, Türkiye de bunun karşılığında sığınmacı akınını dizginleme taahhüdünde bulunmuştu.

Ege'de yine facia

Bu arada dün Sisam Adası açıklarında sığınmacı taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 10'u çocuk 26 kişi hayatını kaybetti. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. UNHCR'nin açıkladığı rakamlara göre bu yıl deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken boğulan ya da kaybolanların sayısı 236'ya çıktı.

'Feribotlarla Türkiye'ye geri yollayacağız'

AB dönem başkanı Hollanda'da iktidardaki Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (PvdA) Meclis Grup Başkanı Diederik Samsom, Yunan adalarına gelen sığınmacıların feribotlarla Türkiye'ye yollanacağını söylemişti. Sığınmacıları taşıyan ilk feribotların mart ve nisan ayından itibaren seferlere başlayacağı bildirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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