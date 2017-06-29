Türkiye’den Şeyh Sait'ten özür dilenmesi ve mezarlarının teslim edilmesi istendi

Diyarbakır'da HDP, DBP, Şeyh Sait Derneği ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Şeyh Said ve arkadaşlarının idam edilişinin 92'inci yıldönümü nedeniyle düzenledikleri ortak toplantıda, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının ailelerine teslim edilmesi ve Türkiye'nin özür dilemesini talep etti.

İstiklal Mahkemesi tarafından 13 Şubat 1925 yılında giriştikleri isyan nedeniyle idam edilen Şeyh Said ve arkadaşları Diyarbakır'da idam edilişlerinin 92'inci yıl dönümünde anıldı. Aralarında HDP milletvekilleri Feleknas Uca, İmam Taşçıer, DBP'li yöneticiler, Şeyh Said Derneği ve Şeyh Said'in torunlarının da bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Şeyh Said Derneği öncülüğünde yapılan basın toplantısında konuşan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan, Şeyh Said'in torunu olan Erzurum'un Tekman İlçesi'nin Belediye Başkanı DBP'li Ali Sait Fırat, Şeyh Said ve arkadaşlarının 1925 yılında İslami, insani ve milli hak taleplerinin savunuculuğunu yaptığını söyledi.

Mezarları verilsin

Şeyh Said ve dava arkadaşlarının mezarlarının ailelerine teslim edilmesi talebinde bulunan Fırat şöyle dedi:

"1925 direnişindeki tarihi gerçeklerin açığa çıkarılmasını, katliam ve yıkımlarda rolü olan başta Türkiye devleti olmak üzere sorumluluğu olan bölgesel ve uluslararası güçlerin özür dilemesi, gasp edilmiş tüm hakların iade edilip, maddi ve manevi hakların tazmin edilmesi amacıyla hakikatlerin araştırılacağı tarafsız bir heyetin kurulmasını talep ediyoruz. Yine günümüze kadar bir mezar taşlarından mahrum bırakılan Cibranlı Halit Bey, Melle Saidi Kurdi, Seyit Rıza gibi tüm mazlumların mezarlarının ailelerine verilmesine talep ediyoruz. Onlara vasiyetleri olan bir mezar taşı dikerek milli, ahlaki ve insani olan vasiyetimizi yerine getirmek istiyoruz."