Türkiye'den sarin gazının üretim maddelerini almaya çalışanlara dava açıldı

Adana'dan, Suriye'deki El Kaide örgütüne bağlı Ahrar-ı Şam ve El Nusra Cephesi'ne kimyasal silah yapımında kullanılan maddelerden temin etmeye çalıştığı ileri sürülen Suriyeli Hytham Qassap ile ona yardım ettiği ileri sürülen 5 Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütüne silah sağlamaya teşebbüs' suçlarından 10 ile 25 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Mehmet Kaymak ve Ahmet Özmen'in DHA'da yayımlanan haberine göre, Türkiye'de "sarin" adlı kimyasal silah ele geçtiğine ilişkin spekülasyonlar ve yetkililerin "sarin değil antifiriz" yönündeki açıklamaları nedeniyle sonucu merakla beklenen savcılık soruşturması sonunda hazırlanan iddianame bu tartışmalara da son noktayı koydu. İddianamede elde edilen ya da teminine çalışılan maddelerin sarin gazı niteliği kazanmadığı, yapımında kullanılabilecek maddeler olduğu bilgisine yer verildi.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs 2013'de 53 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından, Türkiye'de güvenlik önlemlerini de artırıldı. Adana'dan Suriye'deki örgütlere kimyasal bomba yapımında kullanılan bazı kimyasal maddelerin temin edilmeye çalışıldığı yönünde ihbar alan polis, çalışma başlattı. 28 Mayıs 2013'de çeşitli adreslere operasyon düzenledi, 11 kişi yakalandı. Yakalananlardan 5’i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, biri Suriyeli 6 şüpheliden 5'i de tutuklandı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen maddenin 'sarin gazı' olmadığı anlaşılınca da tutuklanan Türkler 17 Temmuz 2013'de tahliye edildi.



İddianame hazırlandı



Soruşturmasını tamamlayan Terörle Mücadale Kanunu'nun 10'uncu Maddesi'yle görevli Cumhuriyet Savcısı, iddianame hazırladı. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 132 sayfalık iddianame, tutuklu sanık 'Abu Salah' kod adlı Suriyeli Hytham Qassap hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütüne silah sağlamaya teşebbüs' suçlarından 25 yıla kadar, 52 yaşındaki Halit Usta, 47 yaşındaki Halit Ünalkaya ve 50 yaşındaki İbrahim Akça hakkında ise 'silahlı terör örgütüne silah sağlamaya teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



'Sarin değil ama üretimiyle bağlantılı'



Terör örgütlerinin yanı sıra kimyasal silahlar hakkında da bilgi verilen iddianamede, El Kaide örgütüne bağlı Ahrar-ı Şam ve El Nusra Cephesi üyeleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen Hytham Qassap'ın, Adana'daki şirketlerden büyük miktarda kimyasal madde temin etmeye çalıştığı öne sürüldü. Söz konusu kimyasallardan da "Adam" kod adlı Mokram Ajaweed'in de el yapımı patlayıcı elde etmeye çalıştığı ileri sürülürken, teknik takip sonucu elde edilen telefon konuşmalarına da iddianamede yer verildi. Ayrıca, temin edilmeye çalışılan kimyasalların sinir gazı (sarin) üretimi ile bağlantılı olduğu, ancak sarin niteliği kazanmamış olduğu görüşü yer aldı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.