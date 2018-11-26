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Türkiye'den Rusya'ya: Endişeyle karşılıyoruz!

"Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz"

26 Kasım 2018 13:39

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz."

"Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz."

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