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Türkiye’den Rusya’ya başsağlığı

Rusya'nın kuzeyindeki Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Severnaya madeninde patlama meydana gelmişti

28 Şubat 2016 21:17

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın kuzeyindeki Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Severnaya madeninde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlar için Rus halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri'nin konuya ilişkin mesajı şöyle:

"Rusya Federasyonu'nun kuzeyindeki Komi Cumhuriyeti'nde yeralan Severnaya kömür madeninde meydana gelen kazalar neticesinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve halen enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu yönündeki haberleri üzüntüyle izlemekteyiz.

Başta yaşamını yitirenlerin yakınları olmak üzere Rus halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Patlamalar nedeniyle göçük altında mahsur kalan ve kurtarma görevlilerinin en kısa zamanda sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz."

 

 

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