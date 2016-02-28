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Dünya

Rusya’da maden faciası; 36 işçi hayatını kaybetti

Rus yetkililer yakın tarihteki en büyük maden faciası olduğunu belirtti

28 Şubat 2016 19:59

Rusya'nın kuzeyindeki Vorkuta bölgesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında, beşi kurtarma görevlisi toplam 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, perşembe günü madende metan gazı sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada dört madenci hayatını kaybetmiş, 26 işçi de mahsur kalmıştı. Madende meydana gelen üçüncü patlamayla bu madencilerin yanı sıra, yardıma gelen kurtarma ekibinden beş kişinin de öldüğü açıklandı. Patlamanın ardından Kuzey Kutup Dairesi'ndeki madende yürütülen kurtarma çalışmaları durduruldu.

Yetkililer, bunun Rusya'nın yakın tarihindeki en büyük maden facialarından biri olduğunu söylüyor. Rusya Afet ve Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, "Madeni etkileyen koşullar kimsenin kurtulmasına izin vermedi. 26 madencinin olduğu bölümde, sıcaklık artmış ve oksijen kalmamıştı" dedi.

TASS ajansı, faciada ölen ya da yaralanan tüm kurtarma görevlilerinin devlet tarafından ödüllendirileceğini duyurdu.

 

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