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BBC Türkçe

Türkiye'den Rusya'nın PYD davetine tepki: 'Kabul edilemez'

Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden Suriye müzakerelerinde Rusya'nın Suriye Halkları Kongresi'ne PYD'nin davet etmesine Türkiye'den "Kabul etmemiz asla mümkün değildir" tepkisi geldi.

29 Nisan 2018 20:30

Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden Suriye müzakerelerinde Rusya'nın Suriye Halkları Kongresi'ne Kürt Demokratik Birlik Partisi'ni de (PYD) davet etmesine Türkiye'den "Kabul etmemiz asla mümkün değildir" tepkisi geldi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Bununla ilgili bir emrivaki gibi bir şeyin olduğunu arkadaşlarımız bize dün ilettiler, biz de bu konuda derhal girişimlerde bulunduk ve tepkimizi ilettik" dedi.

"PYD ve YPG (PYD'nin silahlı yapılanması), PKK terör örgütünün bir uzantısıdır" diye konuşan Kalın, Türkiye'nin bu tür girişimleri hoş karşılamasının mümkün olmadığını söyledi.

Salı günü Reuters haber ajansı PYD yetkilisi Badran Jia Kurd'un, "Bu konu hakkında çalışma yürütüyorum ve şu ana kadar pozitif bir duruşumuz oldu" dediğini aktarmıştı.

Suriye ordusuna karşı savaşan ve Birleşmiş Milletler'in (BM) önerdiğinde yürütülen Cenevre görüşmelerine katılan Suriye Ulusal Koalisyonu, Rusya'nın Suriye'de savaşan farklı grupların temsil edileceği bir kongre düzenlemeye çalışmasını "Birleşmiş Milletler'i baypas etme çabası" olarak niteledi.

Ulusal Koalisyon'dan yapılan açıklamada "Cenevre süreci dışındaki hiçbir müzakereye katılmayacağız" dendi.

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