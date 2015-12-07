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Türkiye'den Paris'e 6 günde kaçak olarak geçtiğini iddia eden muhabirin hikayesine yalanlama

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, muhabirin pasaport görüntüsünü paylaştı

07 Aralık 2015 20:22

İngiliz The Sun gazetesinin, Türkiye’den Paris’e kaçak olarak geçtiğini iddia eden bir muhabirin yolculuğunu anlattığı haber Hırvatistan tarafından yalanlandı.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den çıktığı yolu insan kaçakçılarının yardımıyla Balkanlar üzerinden sürdürerek, altı gün içinde Fransa’da noktaladığını ileri süren Emile Pierre Ghessen’in Hırvatistan’da Pleso Havalimanı’nda kurallara uygun şekilde pasaport kontrolünden geçtiğini açıkladı. Bakanlık, pasaportun görüntüsünü de paylaştı.

The Sun, ilgili haberi internet sitesinden kaldırdı. Habere ilişkin atılan tweet ise silinmedi.

Gazetenin sözcüsü, Hırvatistan tarafından yapılan açıklamaların ve ortaya çıkan yeni bilgilerin araştırıldığını belirtti. Sözcü, “Söz konusu gazeteci, bizim kadrolu elemanımız değil. Ancak kendisi; haberleri ulusal televizyon kanalları, gazeteler ve internet siteleri tarafından da kullanılan bir belgesel yapımcısı” dedi.

The Sun'da "Teröre 6 gün" başlığıyla çıkan haberde, kaçak göçmenlerin İstanbul'daki bir çarşıdan can yelekleri almasına ilişkin görüntüler dahil çok sayıda fotoğraf yayımlandı.

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