Türkiye'den Norveç'e iltica başvurularında artış

Norveç İltica Direktörlüğü tarafından yayınlanan son istatistikler Türkiye'den Norveç'e yapılan iltica başvurularında artış yaşandığının gözlendiğini ortaya koydu. Buna göre geçen yıl Ağustos ayından itibaren Türkiye'den 74 iltica başvurusu yapıldı. Geçen yılın tamamında Norveç'e iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 89 olarak kayda geçti.

Norveç İltica Direktörlüğü başvuru sebeplerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Norveç Verdens Gang gazetesinin haberine göre de bazı Türk diplomat ve subaylar ülkelerine geri dönmekten korkuyor. Haberde, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen ve ismini vermek istemeyen bir askeri yetkilinin "Şimdi yurda dönersem derhal tutuklanırım. İşkence altında yalan ifade vermeye zorlanabilirim” yorumuna yer verildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bir sözcüsü gazeteye verdiği demecinde NATO'ya hizmet eden Türk subayların bazılarının tutuklandığını bildiklerini ayrıca bazılarının farklı ülkelere iltica başvurusu yaptıkları konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Geçen yıl kasım ayında aralarında Almanya'daki Ramstein Üssü'nün de bulunduğu bazı NATO üslerinde görev yapan Türk askeri personelinin bir kısmının bulundukları ülkelerde iltica başvurusu yaptığı NATO tarafından da doğrulanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kasım ayında yaptığı açıklamada, NATO'da görevli bazı Türk ordu mensuplarının görev için bulundukları çeşitli ülkelerde iltica başvurusu yaptığını söylemiş ve İltica başvuruları hakkındaki değerlendirme ve karar sürecinin ilgili ulusal mercilerin konusu olduğunu vurgulamıştı. Stoltenberg, başvuruların yapıldığı ülkelerin ismini ise vermemişti.

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DW/dpa,MK/HT