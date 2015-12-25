Türkiye'den Noel manzaraları

Katolik ve Protestanların, Hıristiyanların İsa peygamberin doğumunu kutladıkları Noel Bayramı Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen ayinlerle kutlandı. Noel, her sene 25 Aralık’ta kutlanıyor.

Agos’un haberine göre İstanbul’da Noel kutlamalarının ilk adresi ‘Kalanda’ydı. Rum cemaatinin geleneksel Noel etkinliği "Kalanda", İstiklal Caddesi'nde Rumca, Yunanca ve Türkçe şarkılarla kutlandı.

Özel Zoğrafyon Rum Lisesi önünde başlayan etkinlikte, öğrenciler okul önünden İstiklal Caddesi'ne ellerinde hediyelerle yürüdü.

Beyoğlu

St. Antuan Katolik Kilisesi’ndeki Noel Bayramı kutlamalarında, yeni ve daha iyi bir hayata ulaşmak için Ege Denizi'ne açılan ve bu yolculukta hayatını kaybeden mülteciler anıldı.

Şişli

İstanbul, Şişli'deki Saint Esprit Kilisesi'de de Noel ayini düzenlendi. Cemaat, dualar ve ilahiler eşliğindeki Rahib Louis Pelatre'nin yönettiği ayine katıldı.

Antakya

Noel Bayramı dolayısıyla, Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul gören St. Pierre Kilisesi'nde ve Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Mersin

Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde, Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı. Noel ışıklarıyla donatılan kilisede, Rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.