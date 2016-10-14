Türkiye’den Musul uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Musul'a düzenlenecek bir operasyonun 700 bin kadar insanın evlerinden kaçıp insani yardıma muhtaç duruma düşmesine yol açabileceğini bildirdi.

Şu anda acil durum kamplarında sadece 51 bin kişilik yer bulunduğunu kaydeden Norveç Mülteci Konseyi adlı yardım kuruluşunun sözcüsü Karl Schembri, inşa edilen ya da inşa edilmesi planlanan kamp yerlerinin ise 230 bin kişiyi kapsadığını söyledi.

Schembri, "Bu büyük bir açık. Şu anda böyle bir insan akını olursa, durum çok kaotik olacaktır” dedi. Bazı acil durum kamplarının cepheye çok yakın olduğunu kaydeden Schembri, bu nedenle yardım ekiplerinin buralara ulaşamadığını belirtti. Schembri, "Yıllardır orada yüz binlerce evinden uzakta insan var ancak yeterli maddi kaynaklarımız yok. Irak sadece güvenlik konularıyla ilgili ele alınıyor” şeklinde konuştu.

UNHCR, Musul'daki mültecilerin bakımı için 200 milyon dolara ihtiyacı olduğunu ancak sadece üçte birine sahip olduğunu duyurdu.

Musul, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in son büyük kalelerinden biri. Şu anda farklı kuvvetlerden oluşan ittifak, kenti kurtarmayı planlıyor. Operasyona kimlerin katılacağı ve nasıl olacağına dair hazırlıklar sürüyor.

"Musul operasyonu bizi de yakından ilgilendiriyor”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Musul’a düzenlenecek bir operasyonun sadece Irak değil, tüm bölge için sonuçları olacağını kaydetti.

Kalın, "Musul operasyonu Iraklıları olduğu kadar bizleri de yakından ilgilendirmektedir, Musulluları olduğu kadar bizim topraklarımızda yaşayan insanları da ilgilendirmektedir. Çünkü Musul'da yapılacak bir hata yüz binlerce insanın mülteci olmasına neden olabilir, IŞİD ile mücadeleyi sekteye uğratabilir, terörle mücadelede yeni komplikasyonlar ortaya çıkartabilir” dedi.

Özellikle PKK'nın Musul operasyonuna Sincar üzerinden katılacağına dair haberlerin kendilerini ciddi anlamda endişelendirdiğini belirten Kalın, "Bununla ilgili kaygılarımızı, elimizdeki bilgi ve belgeleri de Iraklılar başta olmak üzere ilgili taraflarla paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Türkiye'nin Musul operasyonu ile ilgili temel kaygısı, burada IŞİD’ten temizleme operasyonunun belli bir koordinasyon içerisinde ve Musul halkının koruyacak şekilde yapılmasıdır. Yoksa Musul'un IŞİD'ten temizlenmesi ile ilgili bizim herhangi bir tereddüdümüz yok, tam tersine Başika Kampı da orada Irak, Musul halkına destek olmak amacıyla kurulmuş kamptır” şeklinde konuştu.

Irak'ın kuzeyinde onlarca çocuk öldü

Save the Children adlı yardım örgütü, Irak'ın kuzeyinde Havica'da aileleriyle IŞİD'den kaçan onlarca çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Çatışmalardan kaçan çocukların tehlikeli kaçış yollarında susuzluktan ya da gizlenmiş patlayıcıların patlaması nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Beş kişilik bir ailenin iki çocuğunun mayın patlaması sonucu öldüğü, ailenin başka mayın olabileceği korkusuyla çocuklarının cesedini dahi alamadığı kaydedildi.

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dpa/AFP/Reuters, BS/GA