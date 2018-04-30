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BBC Türkçe

Türkiye'den Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısında büyük artış

Yunanistan, Türkiye sınırından ülkeye giren göçmenlerin sayısında büyük artış görülmesi üzerine, bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırdı. Yerel yetkililer ve BM, havaların düzelmesi ve Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasıyla daha büyük bir göç dalgas

30 Nisan 2018 14:12

Yunanistan, Türkiye sınırından ülkeye giren göçmenlerin sayısında büyük artış görülmesi üzerine, bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

Guardian'ın haberine göre, sınır bölgelerine ek polis devriyeleri konuşlandırılırken, yerel yetkililer yaşananları göç krizinin zirve yaptığı dönemde Ege Adaları'ndan Yunanistan'a yönelen göç dalgasına benzetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği UNCHR'a göre geçen ay, Türkiye ve Yunanistan arasındaki kara sınırından 2.900 göçmen giriş yaptı ve deniz yoluyla ülkeye ulaşan göçmen sayısını büyük farkla geride bıraktı.

Türkiye sınırındaki Orestiada kentinin Belediye Başkanı Dimitris Mavrides, "Kabul merkezlerimiz baskıyla başa çıkamıyor ve işler kontrolden çıkmak üzere. Kaydolan göçmenlerden çok daha fazlası geliyor." dedi.

Mavrides ayrıca "Hükümet sadece 120 ek polis yolladı ama bu geçici bir önlem ve yeterli değil" diye konuştu ve "AB'nin sınır koruma kuruluşu Frontex'in de müdahale etmesi gerektiğini" söyledi.

Bölgedeki tek göçmen kabul merkezi günde 240 kişinin kaydını alabiliyor.

Barınma imkânları bulunmadığı için de yetkililer aralarında çocukların da bulunduğu yeni ulaşan göçmenler, karakollarda uygunsuz koşullarda tutuluyorlar, tercüman ve diğer hizmetlere ulaşımları da ciddi şekilde kısıtlanıyor.

UNHCR'ın açıklamasında "Karakollarda tutulanların bazıları üç aydır oralarda kalıyor. Koşullar çok kötü. Tutulan yüzlerce kişinin arasında hamile kadınlar, çok küçük çocuklar, tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyacı olan insanlar var" denildi.

Guardian'a konuşan Bakan Yardımcısı Nikos Toskas ise "Tamamen hazırlıklıyız. Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında" dedi.

Son aylarda Meriç Nehrini aşarak Yunanistan'a giren mültecilerin büyük çoğunluğunun, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nun ardından bölgeden kaçan Kürtler olduğu belirtildi.

Yunanistan'daki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu'nun Başkanı Ruben Caro "Bu değişikliğe tam olarak neyin yol açtığını bilemiyoruz. Ama hava iyileştikçe ve su seviyesi azaldıkça, daha çok kişinin bu yola çıkıp, nehri aşmasından kaygılıyız "dedi.

Türkiye ve AB'nin yaptığı göç anlaşması kara sınırını kapsamıyor ve buradan geçişin daha kolay olduğu söyleniyor.

Belediye Başkanı Mavrides "Tekneyle nehri geçmek üç dakika sürüyor ve çok daha ucuz. Anlaşmanın kapsamaması nedeniyle buradan geliyorlar. Buraya gelip kayıt altına alınırlarsa, ana karadaki her yere gitmekte özgürler. Atina ve Selanik'e günde dört otobüs kalkıyor ve hepsi dolu" dedi.

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