-Türkiye'den Libya'ya yardımlar devam ediyor TRABLUS (A.A) - 19.11.2011 - Libya'da aylar süren çatışmaların ardından 42 yıllık Kaddafi rejiminin sonlanmasıyla birlikte, Türkiye ülkenin acil ihtiyaçları için yardım elini uzattı. Bu kapsamda Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) ile Türkiye arasında geçtiğimiz aylarda varılan anlaşma ile 100 milyon doları nakit hibe, 100 milyon doları proje kredisi ve 100 milyon doları da uzun vadeli düşük faizli nakit kredi olmak üzere toplam 300 milyon dolarlık yardım yapılacağı açıklanmıştı. Nakit hibenin daha önce teslim edildiğini hatırlatan yetkililer, proje kredisinin de yaklaşık 35 milyon dolarlık kısmının petrol olarak kullandırıldığını bildirdi. Proje kredisinin yaklaşık 10 milyon dolarlık bölümünün ilaç ve tıbbi malzeme olarak tahsis edileceğini belirten yetkililer, 2 milyon dolar tutarındaki ilacın Eylül ayında Bingazi'de UGK'ya teslim edildiğini söyledi. Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği yardımlar ve proje kredisi ile ilgili çalışmaları, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Libya'da yeni kurulan koordinasyon ofisi taarfından yürütülüyor. TİKA Libya ofisinin koordinatörü Halil İbrahim Okur, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya'ya yönelik yardım faaliyetlerinin artarak devam ettiğini söyledi. Okur, önümüzdeki birkaç gün içinde tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan bir geminin Trablus limanına yanaşacağını belirtti. Geminin 440 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi malzeme getireceğini ifade eden Okur, gelecek hafta içinde de 6 bin adet polis üniformasının UGK yetkililerine teslim edileceğini kaydetti. Yakın gelecekte sonuçladırılması beklenen projeler arasında 1,9 milyon dolarlık 30 adet arazi aracı teslimatı olduğunu da bildiren Okur, çok sayıda projeyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Çalışmalar arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Libya'ya yaptığı ziyarette söz verdiği fizyoterapi merkezi de bulunuyor. Merkezin, Türk kökenli nüfusun yoğun olduğu Misrata'da kurulması ve burada çatışmalarda sakat kalan binlerce kişinin tedavisinin yapılması planlanıyor. Projeler arasında Turgut Reis Türbesi'nin restorasyonu, Tajura'daki Murat Ağa Camii'nin onarımı ve Yefren kentindeki hastane, okul, cami gibi bazı binaların onarımı ve donanımı da yer alıyor. Ayrıca, başkent Trablus yakınındaki Tajura'da bir radyo istasyonunun kurulması için teknik malzeme desteği de yapılacak. Yerel belediyenin işleteceği radyonun frekansı alındı. Radyoda Türkiye'yi tanıtıcı kültürel yayınlar olacak ve hatta ileride Türkçe müzik yayını da yapılacak. Trablus'tan da rahatlıkla dinlenebilecek olan radyonun 1 ay içinde yayına başlaması bekleniyor. Ülke genelindeki çatışmalarda hasar gören bazı okulların onarılmasını da planlayan TİKA, bu okullarda bilgisayar laboratuvarı kurulması ve diğer okul gereçlerinin sağlanması gibi işler için de çalışmalara devam ediyor. Bunlar dışında Libya'da meslek edindirme kursları açmak gibi hedefleri bulunan TİKA, ileride Libya'da bir Türk kültür merkezi ile üniversite bünyesinde faaliyet gösterecek bir Türk dili bölümü kurmayı amaçlıyor.