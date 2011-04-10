-TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA 1 YARDIM GEMİSİ DAHA MERSİN (A.A) - 10.04.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, salı veya çarşamba günü içerisinde 2 bin tonluk yiyecek, 2 ambulans ve medikal malzemelerin bulunacağı bir gemiyi daha Libya'ya göndereceklerini bildirdi. Küçükali, Mersin HiltonSA Otelinde, Mersin ve Adana şube başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Küçükali, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 143 yıldır dünyanın her tarafına din, dil veya ırk gözetmeden yardım yaptıklarını söyledi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan olaylarla birlikte, geçmişten gelen tarihi bağlardan kaynaklanan insani yardım ihtiyacı duyulduğunu hissettirdiklerini anlatan Küçükali, bu yardımları Mısır ve Suriye'nin yanı sıra şimdi de Libya'da yaptıklarını ifade etti. Libya'daki durumun biraz daha farklı olduğuna dile getiren Küçükali, şöyle devam etti: ''Orada iç dinamikler biraz daha hareketli ve farklı. Çünkü çatışmanın içerisindeler. Bu noktada da biraz tedirginler. İnsanlar bir yerden başka yere göç ediyorlar. Bu arada en korunmasız durumda olan yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve özürlüler. En fazla bunlar mağdur oluyor. Biz bunlarla da ilgileniyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, Başbakanlık Acil Durum Genel Müdürlüğü organizasyonuyla insani yardım operasyonunu yapıyoruz. Bu çerçevede TIR'lara yüklediğimiz fırınlarımızı, mutfağımızı ve ambulansları bir ro-ro gemisiyle götürdük. 4 yük gemisiyle de battaniye, çadır ve gıda malzemesi gönderdik. Libya'da iş yapıp para kazanmış bir firma ise geçtiğimiz günlerde bize yardım desteğinde bulunmak amacıyla başvurdu. Bu çerçevede de salı veya çarşamba günü 2 bin tonluk yiyecek, 2 ambulans ve medikal malzemeler bulunacak bir gemiyi daha Libya'ya göndereceğiz. Biz muhalif ya da galip düşünmeden, ihtiyacı olan kim varsa yemeğini veriyoruz, giydirmeye çalışıyoruz. Kısacası insanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz.'' Çatışmalarda yaralananlara da Sağlık Bakanlığı ile bir organizasyon yaptıklarını anlatan Küçükali, ''Bir geminin içerisindeki koltukları sökerek seyyar hastane haline getirmek üzere çalışıyoruz. Bu gemiyle kısa mesafedeki yaralıları getirip tedavilerini yapmak üzere bir organizasyon içerisindeyiz'' diye konuştu. Küçükali, Libya'da sorun yaşayıp yaşamadıkları yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: ''Savaşın olduğu yerde elbette sıkıntılar var. Ama bizim uluslararası korunma zırhımız var. Biz uluslararası hukuka tabi olmamız münasebetiyle bayrağımızı çekerek yürüdüğümüz zaman, insanlar bizim ne olduğumuzu biliyor. Dolayısıyla biz ateş hattında bile olsak, o ateşin dışında hareket etmiş oluyoruz. Sıkıntılarımız tabi ki var, ama o yörenin dilini bilen arkadaşlarımızla bu problemleri çözüyoruz.''