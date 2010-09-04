-TÜRKİYE'DEN KKTC'YE YÜZÜYOR ANAMUR (A.A)- 04.09.2010 - Eski milli yüzücü, Adana Yüzme ve Su Sporları Kulübü sporcusu Alper Sunaçoğlu, rekor kırmak amacıyla Mersin'in Anamur ilçesinden KKTC'nin Girne kentine yüzmeye başladı. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, iskelede yaptığı açıklamada, Alper Sunaçoğlu'nun büyük cesaret örneği gösterdiğini belirterek, ''Anamur'un tanıtımı için de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir Türk genci olarak bu zor faaliyeti gerçekleştirdiği için kendisini kutluyorum. Türk gençleri inandığı zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu faaliyet çok önemli bir mesaj. İnşallah sağ salim Kıbrıs'a varırlar. Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz'' dedi. Alper Sunaçoğlu da KKTC'nin ne kadar yakın olduğunu ve Türk milleti için ne kadar vazgeçilmez olduğunu vurgulamak amacıyla rekor denemesi yapacağını ifade ederek, ''Türk Milleti'nin cesaret ve dayanıklılığına vurgu yapmak istiyoruz. Kafes kullanmayacağız ve mola vermeyeceğiz. 34 saatin altında yüzmeyi hedefliyorum'' diye konuştu. Sunaçoğlu, ikram edilen Anamur muzundan yedikten sonra, Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin çaldığı düdükle yüzmeye başladı. Kuşadası-Atina arasındaki 360 kilometrelik mesafeyi 15 günde kat ederek yeni bir rekora imza atma hedefiyle yola çıkan, ancak bürokratik ve maddi birtakım sıkıntılar nedeniyle bu denemeyi gerçekleştiremeyen Sunaçoğlu'na Yüzme Federasyonundan antrenör, hakemler ve görevlilerin bulunduğu bir tekne ile Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik ediyor. Sunaçoğlu, yarın öğleden sonra Girne Limanı'na ulaşmayı hedefliyor.