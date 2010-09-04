T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE YÜZÜYOR ANAMUR (A.A)

04 Eylül 2010 15:31

-TÜRKİYE'DEN KKTC'YE YÜZÜYOR ANAMUR (A.A)- 04.09.2010 - Eski milli yüzücü, Adana Yüzme ve Su Sporları Kulübü sporcusu Alper Sunaçoğlu, rekor kırmak amacıyla Mersin'in Anamur ilçesinden KKTC'nin Girne kentine yüzmeye başladı. Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, iskelede yaptığı açıklamada, Alper Sunaçoğlu'nun büyük cesaret örneği gösterdiğini belirterek, ''Anamur'un tanıtımı için de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir Türk genci olarak bu zor faaliyeti gerçekleştirdiği için kendisini kutluyorum. Türk gençleri inandığı zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu faaliyet çok önemli bir mesaj. İnşallah sağ salim Kıbrıs'a varırlar. Ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz'' dedi. Alper Sunaçoğlu da KKTC'nin ne kadar yakın olduğunu ve Türk milleti için ne kadar vazgeçilmez olduğunu vurgulamak amacıyla rekor denemesi yapacağını ifade ederek, ''Türk Milleti'nin cesaret ve dayanıklılığına vurgu yapmak istiyoruz. Kafes kullanmayacağız ve mola vermeyeceğiz. 34 saatin altında yüzmeyi hedefliyorum'' diye konuştu. Sunaçoğlu, ikram edilen Anamur muzundan yedikten sonra, Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin çaldığı düdükle yüzmeye başladı. Kuşadası-Atina arasındaki 360 kilometrelik mesafeyi 15 günde kat ederek yeni bir rekora imza atma hedefiyle yola çıkan, ancak bürokratik ve maddi birtakım sıkıntılar nedeniyle bu denemeyi gerçekleştiremeyen Sunaçoğlu'na Yüzme Federasyonundan antrenör, hakemler ve görevlilerin bulunduğu bir tekne ile Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik ediyor. Sunaçoğlu, yarın öğleden sonra Girne Limanı'na ulaşmayı hedefliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24