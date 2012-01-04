T24 LogoT24 Logo
Politika

Türkiye'den KKTC'ye içme suyu TBMM (A.A)

04 Ocak 2012 21:37

-Türkiye'den KKTC'ye içme suyu TBMM (A.A) - 04.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda, KKTC'nin su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin çerçeve anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı kabul edildi. Genel Kurulda, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'' maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu anlaşmayla, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine içme-kullanma suyu sağlanması amaçlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24