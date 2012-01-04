-Türkiye'den KKTC'ye içme suyu TBMM (A.A) - 04.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda, KKTC'nin su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin çerçeve anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı kabul edildi. Genel Kurulda, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'' maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu anlaşmayla, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine içme-kullanma suyu sağlanması amaçlanıyor.