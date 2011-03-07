-TÜRKİYE'DEN KKTC'YE ''HAYAT SUYU'' MERSİN (A.A) - 07.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu temin edecek Alaköprü Barajı'nın temelini atmakla ''Asrın Projesi''nin ilk halkasını hayata geçirdiklerini belirterek, ''Gerçekten muhteşem, küresel ölçekte büyük bir proje, yani Türk milletine yakışan bir projeye imza atıyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Mersin'in Anamur ilçesinde, Alaköprü Barajı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ''çok büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini'' vurguladı. Dünyada ilk kez denenen bir yöntemle çok uzak bir mesafeye su temini noktasında örnek bir projeye hep birlikte şahitlik yaptıklarını belirten Erdoğan, ''KKTC'nin verimli topraklarına, anavatan Türkiye'den hayat suyu götürmek pek çok hükümetin hayaliydi. Benim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemdeki hayalimdi. Bu büyük hayali gerçeğe dönüştürmek, KKTC'nin susuzluğuna çare üretmek amacıyla kolları sıvadık'' dedi. Bu kapsamda, geçen yıl temmuz ayında hükümetler arasında anlaşma imzalayarak proje için ilk adımı attıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Türkiye tarafı, bugün temelini attığımız Alaköprü Barajı'nı, KKTC tarafı da Geçitköy Barajı'nı inşa edecek. Buradan KKTC'ye kadar 107 kilometrelik hat döşeyip yılda 75 milyon metreküp suyu ileteceğiz. Bu hattın yaklaşık 80 kilometresi denizin altından geçecek. 1,6 metre çapındaki borular, deniz yüzeyinin 250 metre altında, askıda duracak. Borular 500 metrede bir deniz tabanına sabitlenecek. Gerçekten muhteşem, küresel ölçekte büyük bir proje, yani Türk milletine yakışan bir projeye imza atıyoruz. Bu proje sadece KKTC'ye su temin etmekle kalmayacak, Alaköprü Barajı'nda elektrik de üreterek, ilave bir fayda elde edeceğiz. Ayrıca, Anamur bölgesindeki 3 bin 293 hektarlık arazinin sulamasını da bu barajdan yapacağız. KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bu büyük proje, kısa bir sürede tamamlanmış olacak.'' -FERHAT İLE ŞİRİN'İN HİKAYESİ- Başbakan Erdoğan, kültürümüzün önemli bir zenginliği olan, tarihinde en büyük aşk hikayesi olarak bilinen ''Ferhat ile Şirin'' hikayesini anlattı. Dünyalar güzeli Şirin'in babasının, Ferhat'tan en olmayacak, hayal dahi edilemeyecek bir şeyi istediğini, şehre su getirene Şirin'i vereceğini vaat ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ferhat da eline kazmayı almış ve dağlara aşkla vurup delerek su kanalları açarak, bir olmazı gerçekleştirdi ve şehri su ile kavuşturdu. Bunu yaparken de hep şunu söylüyordu; 'çoğu gitti azı kaldı'. Çünkü o aşıktı. O Şirin'e ulaşacaktı. Evet şimdi bu anavatanın insanları olarak sizler de Şirininize denizin altından ulaşıyorsunuz. İşte biz, böyle bir aşkla hareket ediyoruz. Millete hizmeti, kardeşlerimize hizmeti, kutsal bir aşk olarak görüyor, dağları delerek, ovaları, çölleri, hatta engin denizleri aşarak kardeşlerimize ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız.'' Yeryüzünde Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vatandaşının yalnız olmadığını vurgulayan Erdoğan, ''Yeryüzünde bizim hiçbir soydaşımız, akrabamız, kardeşimiz asla ve asla yalnız değildir. En yakınımızdan başlayarak dalga dalga, adım adım kardeşlerimize, komşularımıza, hatta tüm insanlığa ulaşıyor, kimin neye ihtiyacı varsa imkanlar ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz'' dedi. -"MİLLETİMİZ TUZAĞA DÜŞMEDİ" - Türkiye ile KKTC arasında nifak tohumları sokulmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bir ülkeyi, bir topluluğu, bir aileyi zaafa uğratmanın en etkili yolu fitne çıkarmak ve nifak tohumları ekmektir. Türkiye on yıllar boyunca bunun acısını çekti. Fitne, fesat, nifak oluşturmak isteyen çevreler, içerden ve dışardan Türkiye'nin zayıflatılacağını sandı. Milletimiz bu oyunlara hiçbir zaman prim vermedi, tezgahlara gelmedi, tuzağa düşmedi. Bu çirkin senaryoları bozdu. Şimdi bu oyun Türkiye ile KKTC arasına nifak sokmak için devreye alınıyor. KKTC'nin elini zayıflatmak, KKTC'yi ulusal ve uluslararası alanda zayıf düşürmek için fitne girişimlerinde bulunuluyor. KKTC'deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'ye karşı tahrik edici sloganlar kullananların, gösteriler yapanların, medyayı yönlendirmek isteyenlerin kimler olduğunu, neyi amaçladıklarını da biliyoruz. Hiç kimse endişe etmesin, biz Kıbrıs'taki kardeşlerimizle aramızdaki kardeşlik hukukunu asla kimseye çiğnetmeyiz. Kimsenin çiğnemesine de izin vermeyiz. Adada yaşayan birileri unutmuş olabilir ama biz Kıbrıs'ta verilen mücadelenin anlamını, önemini, değerini unutmadık. Şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmadık. Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı dramı da asla unutmadık. Türkiye olarak bütün çabamız, bütün gayretimiz, özellikle Kıbrıs Türkü'nün güçlü bir devlet, güçlü bir ekonomi olarak onuruyla varlığını devam ettirmesidir.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN, SÜREYİ KISALTTI- Başbakan Erdoğan, konuşmaların tamamlanıp, temel atma törenine geçiş sırasında, yeniden kürsüye gelerek, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun doğum günü olduğunu öğrenince ona bir sürpriz hazırlamak istediğini söyledi. Alaköprü Barajı'nın yapımını üstlenen firma yöneticisini yanına alan Başbakan Erdoğan, işin tamamlanma tarihini yeniden değerlendirdi. Normal şartlarda 48 ayda planlanan tamamlanma süresini daha erkene almak isteyen Erdoğan'ın sözleri üzerine, firma yetkilisi, projenin açılış töreninin, 7 Mart 2014 saat 13.00'de yapılacağı sözünü verdi. Başbakan Erdoğan daha sonra, butonuna basarken Mersin'de 2013'de yapılacak Akdeniz Oyunları'na da dikkati çekti. Erdoğan, Yunanistan'da yaşanan sıkıntıların ardından konuyu yakından takip ettiklerini, gerekli teminatları verdiklerini anımsatarak, ''2013'de Mersin'de Akdeniz Oyunları'nı yapacağız. Yoğun bir şekilde, süratle altyapı ve üstyapı çalışmalarını yetiştireceğiz. Mersin, 2013 Akdeniz Oyunları ile inşallah başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere uluslararası camiada adını çok daha farklı bir şekilde duyurmuş olacak'' dedi.