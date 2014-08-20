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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye’den izin çıktı

Türkiye üzerinden Kuzey Irak’a gidecek Alman ordusuna bağlı kargo uçaklarına İncirlik’e iniş izni çıktı. İniş izninin gecikmesi spekülasyonlara yol açmıştı.

20 Ağustos 2014 20:08


Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Hohn Hava Üssü'nde bekleyen Alman Hava Kuvvetleri'ne bağlı kargo uçaklarına İncirlik'e iniş izni çıktı.

Kuzey Irak'a 20 tonluk gıda malzemesi taşıyacak Transall tipi kargo uçaklarının çarşamba sabah saatlerinde planlanan kalkışı, Türkiye'den iniş izninin gecikmesi nedeniyle ertelenmişti. Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü, Alman kargo uçakları için Türkiye'den İncirlik'e iniş izninin çıktığını bildirdi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise gecikmenin teknik nedenlerden kaynaklandığı vurgulandı.

Seferlerin ertelenmesi, Alman medyasında BND skandalı ile bağlantılandırılmış ve Türkiye'nin iniş izni vermeye yanaşmadığı şeklinde yorumlanmıştı. Alman Savunma Bakanlığı, konunun dış istihbarat servisi BND'nin Türkiye'deki faaliyetleri konusundaki gerilimle bağlantılandırılması için dayanak noktası bulunmadığını vurguladı.

Yirmi tonluk gıda maddesi taşıyan üç adet Transall tipi kargo uçağının öğleden sonra yola çıkması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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