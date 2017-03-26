Türkiye'den İsviçre'ye afiş tepkisi

İsviçre haber ajansı SDA, Türk hükümetinin politikalarının eleştirildiği, özgürlük ve demokrasi çağrılarının yapıldığı mitinge binlerce kişinin katıldığını ve protestoların olaysız geçtiğini duyururken, mitingde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir afişin açılması Türk hükümetinin sert tepkisine neden oldu.

İsviçre'nin Bern kentinde düzenlenen mitingde siyah fon üzerine hazırlanmış afişte başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada, "İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK mensupları ve İsviçre'deki destekçileri tarafından düzenlenen gösteride açılan bir pankart ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmesi için alenen çağrıda bulunulduğu tespit edilmiştir. Şiddet ve teröre açıkça teşvik içeren bu gösteriye izin verilmiş olmasını protesto ettiğimiz ve söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınmasını istediğimiz İsviçre'nin Ankara'daki Geçici Maslahatgüzarı Bakanlığımıza çağrılmak ve İsviçre makamları nezdinde de Bern Büyükelçiliğimizce girişimde bulunulmak suretiyle İsviçre tarafına bildirilmiştir. İsviçre federal ve yerel makamlarının bu aleni suç konusunda atacağı adli ve idari adımlar, Bakanlığımızca yakından takip edilecek olup bu konudaki girişimlerimiz sürdürülecektir" denildi.

Açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsviçre Dışişleri Bakanını telefonla arayarak tepkisini dile getirdiği belirtildi.

Erdoğan'ın tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Antalya'da düzenlene ‘'Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'' toplantısının kapanışında yaptığı konuşma, söz konusu afişe değindi ve ''İşte bugün İsviçre Parlamentosunda bakıyorsunuz, ileri derecedeki aşırı terör örgütleri, parlamento dikkat edin, orada benim resmimi koyuyor, yanında da şakağıma silah dayıyor. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. Bunun tabii benzerlerini Almanya'da gördük, Hollanda'da gördük, Belçika'da gördük, görmeye devam ediyoruz.'' ifadeleriyle Avrupa ülkelerini eleştirdi.

İsviçreli makamlardan henüz konuyla ilgi bir açıklama yapılmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, MK/SÖ