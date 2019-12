Türkiye'den İsrail'e yeşil ışık

İsrail'den diplomatik atak

'Yanlış değerlendirmeler yapılıyor'

'Tepkimiz İsrail halkına değil'

'Hamas çözümün parçası olmalı'

Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “İsrail’le ilişkilerimize önem veriyoruz ve ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Türkiye İsrail ve İsrail halkını hedef almamıştır. Bizim Gazze konusundaki tepkimiz daha ilk günden itibaren sivil can kayıpları ve yaşanan trajediye son verilmesiyle ilgilidir” dedi.Bakanlar Kurulu toplantısında Davos’ta Erdoğan ile Peres arasında yaşanan gerginlik de ele alındı. Başbakan ile Dünya Ekonomik Forumu toplantıları dolayısıyla Davos’ta bulunan bakanların temasları hakkında da Kurul’a bilgi verdiğini belirten Çiçek, “Bakanlar, muhataplarıyla görüşmeler yapmıştı. Davos deyince tartışma gündeme geldi, ama onun dışında birçok bakanla ve başbakanla ülkemizi ilgilendiren konularda görüşmeler yapılmıştır. Bunlar ilgili Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi” diye konuştu.Bunun dışında, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Başbakan Erdoğan arasında yaşanan gerginliğin ardından yaşananların da gündeme geldiğini vurgulayan Çiçek, şunları söyledi:“Bunun dışında hepimizin bildiği yaşanan gelişmelerle ilgili bizim kanaatimiz şu; Türkiye İsrail ile ikili ilişkilerine özel önem vermektedir ve bu ülkeyle ilişkilerimizi biz korumak istiyoruz. Çünkü bu konularla ilgili birçok el altından, yanlış, asılsız, alakası olmayan iç kaynaklı, dış kaynaklı değerlendirmeler yapılıyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bu konudaki kanaatini, yapılan bunca açıklamaya, hem Başbakanımız’ın, hem Benim, hem Dışişleri Bakanımız’ın muhtelif vesilelerle yaptığı açıklamalara rağmen zaman zaman yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor, içeriden ve dışarıdan...Onun için tekrar ifade etmek istiyoruz ki biz İsrail ile ilişkilerimize önem veriyoruz ve bu ülkeyle ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Son tartışmalarımıza ilişkin gereken açıklamalar yapılmıştır, artık biz geleceğe bakıyoruz. Türkiye, İsrail’i ve İsrail halkını hedef almamaktadır. Sayın Başbakan bu hususu Davos’ta bir kez daha vurgulamıştır. Bilindiği üzere İsrail Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanımız’ı aramış ve bu görüşmede yanlış anlamalara mahal verilmemesi yönündeki karşılıklı anlayış teyit edilmiştir.Bizim Gazze konusundaki tepkimiz, daha ilk günden itibaren sivil can kayıpları ve yaşanan insani trajediye yöneliktir. Bunlara bir an evvel son verilmesiyle ilgilidir. Türkiye’nin başlattığı çabalar da zaten ateşkesin bir an önce sağlanması ve uzunca süredir abluka altında bulunan Gazze’de yaşayan insanlara acil gıda, ilaç ve insani yardımların yapılması noktasındaki çabaların bir an önce aksamadan sürdürülmesi yönündedir. Bizim tepkimizin uygulanan politikaya ve buna yönelik olduğunun iyi bilinmesi gerekiyor. İsrail-Filistin ihtilafı ve Filistin’deki gruplar arasında uzlaşmanın sağlanması küresel güvenlik, istikrar ve barışı ilgilendiren konular haline gelmiştir.Dolayısıyla bu konulara yaklaşımımız meselenin boyutlarıyla, ülkemizin bölgesel ve küresel konumu çerçevesinde şekillendirilmektedir. Filistin halkının demokratik tercihini göz ardı etmenin ve Hamas’ı dışlanmanın doğru bir hareket tarzı olmayacağını düşünmekteyiz. Esasen bu görüşte yalnız olmadığımızı, bu ihtilafla ilgili zaman zaman devreye girmiş ve sorumluluk taşımış Başbakanlık düzeyinde insanların da aynı kanaatte olduğunu biliyoruz.”“Hamas’ın, Filistin sorununun çözümünün bir parçası olması gerekmektedir” diyen Bakan Çiçek, “Tabiatıyla Hamas’ın buna uygun davranması gerekir. Filistin’de uzlaşı ve birliğin sağlanması kalıcı barışın temel şartlarından biridir diye düşünüyoruz. Bu çerçevede bir değerlendirme yapılmıştır” dedi.