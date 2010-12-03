-TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E YARDIM ANKARA/TEL AVİV (A.A) - 03.12.2010 - İsrail'in Hayfa kentinde çıkan yangına müdahale etmek üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki yangın söndürme uçağının İsrail'e gönderileceği bildirildi. İsrail'in Hayfa kentinde çıkan yangının ardından Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Orman Bakanlığından kiralanan Türk Hava Kurumuna ait iki yangın söndürme uçağı bölgeye gidecek. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yangın söndürme uçaklarının uluslararası havacılık kuralları gereği gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İsrail'e gönderileceğini bildirdi. Ersoy, iki yangın söndürme uçağının bölgeye gönderilmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'e ''insani bir jesti'' olduğunu ifade etti. -ULUSLARARASI YARDIM- İsrail Kanal 2 televizyonu, Türkiye'nin yanısıra Yunanistan, İspanya, Rusya, Fransa, Azerbaycan, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum kesiminin de yardım için harekete geçtiğini duyurdu. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi beklenen ülkelerden bugün sabaha karşı en az 10 yangın söndürme uçağı ve helikopterinin İsrail'de olması bekleniyor. Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 12 saattir devam eden ve giderek genişleyen yardım nedeniyle bölgedeki yerleşim yerlerinden tahliye edilenlerin sayısının yaklaşık 12 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor. İsrail, 40 kişinin hayatını kaybettiği yangını, ''ulusal yas günü'' olarak ilan etmeye hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, programlarını iptal ederek geldiği Hayfa'da, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken yangını ''korkunç bir felaket'' olarak nitelendirdi. Netanyahu, ancak şimdi yas tutmanın zamanı olmadığını ve yangının söndürülmesi gerektiğini dile getirdi.