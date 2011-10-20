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Dünya

Türkiye'den İsrail'e kınama ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 17:58

-Türkiye'den İsrail'e kınama ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Türkiye, İsrail'in işgal altındaki bölgelerdeki yasadışı yerleşim faaliyetlerine her geçen gün bir yenisini eklemesini şiddetle kınadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in uluslararası camianın çağrılarına kulak tıkayarak işgal altındaki bölgelerdeki yasadışı yerleşim faaliyetlerine her geçen gün bir yenisini eklemesini şiddetle kınıyoruz" denildi. Son olarak, Kudüs ve Beytüllahim şehirleri arasındaki coğrafi bağlantıyı kesecek bir mevkide, Givat Hamatos bölgesinde yeni yerleşim birimlerinin inşasına ilişkin açıklanan planların, İsrail'in hedefleri hakkında ciddi bir fikir verdiğinin belirtildiği açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşimler kurmaya devam etmesi ve bunların bilinçli şekilde, Filistin topraklarını bölen bölgelerde gerçekleştirilmesi barış zeminini tahrip etmektedir" denildi.

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