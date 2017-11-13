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Türkiye'den Irak'taki depremzedelere yardım 

ANKARA (DHA) - Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "İran resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre 207 İranlının hayatını kaybettiği

13 Kasım 2017 17:15

ANKARA (DHA) - Irak\'ta meydana gelen depreme ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, \"İran resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre 207 İranlının hayatını kaybettiği, 1686 İranlının yaralandığı değerlendirilmektedir. Irak tarafında ise 6 kişinin öldüğü ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığı tahmin edilmektedir. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu başkanlığındaki heyet, Ankara İl AFAD Müdürlüğü\'nden 10 personel ve 1 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE\'den 10 personel ve 1 araç ile Ankara AFAD Lojistik Deposundan 320 battaniye ve 60 çadır ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen A 400M tipi kargo uçağıyla bu sabah Irak\'ın Süleymaniye Havaalanı\'na iniş yaptı. AFAD ve Türk Kızılayı depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye toplamda 5060 çadır, 14 bin 320 battaniye, 3000 ısıtıcı, 10 bin yatak ve 1 yemek tırı sevk etti.  Bölgeye ayrıca Van İl AFAD Müdürlüğü\'nden 2 araç ve 11 personel, Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü\'nden 11 personel gönderildi\" denildi. 

Irak\'ta meydana gelen depreme ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde: \"(saat 10.00 itibariyle) 12.11.2017 tarihi TSİ 21.18\'de Irak - İran sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt ve Van illerimizde de hissedilmiş olup, bu bölgelerden olumsuz bir ihbar alınmadı. Irak, İran, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Irak\'a komşu birçok ülkede hissedilen deprem sonucunda İran resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre 207 İranlının hayatını kaybettiği, 1686 İranlının yaralandığı değerlendirilmektedir. Irak tarafında ise 6 kişinin öldüğü ve yaklaşık 200 kişinin yaralandığı tahmin edilmektedir. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu başkanlığındaki heyet, Ankara İl AFAD Müdürlüğü\'nden 10 personel ve 1 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE\'den 10 personel ve 1 araç ile Ankara AFAD Lojistik Deposundan 320 battaniye ve 60 çadır ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen A 400M tipi kargo uçağıyla bu sabah Irak\'ın Süleymaniye Havaalanı\'na iniş yaptı. AFAD ve Türk Kızılayı depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye toplamda 5060 çadır, 14 bin 320 battaniye, 3000 ısıtıcı, 10 bin yatak ve 1 yemek tırı sevk etti.  Bölgeye ayrıca Van İl AFAD Müdürlüğü\'nden 2 araç ve 11 personel, Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü\'nden 11 personel gönderildi. Gelişmeler takip edilmektedir.\" 

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