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Türkiye'den Irak'a yolcu taşıyan otobüs kaza yaptı; en az 9 kişi öldü, 28 yaralı!

Kaza, Silopi yakınlarında meydana geldi

12 Ocak 2018 13:15

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi- Habur karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 28 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı. 

 

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