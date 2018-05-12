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Türkiye'den Irak'a giriş ve çıkışlar 24 saatliğine durduruldu

Mehmet Selim YALÇIN-Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- IRAK’ta yapılan genel seçimler nedeniyle bu ülke tarafındaki İbrahim Halil Gümrük Kapısı, 24 saatliğine yolcu ve araç trafiğine kapatıldı

12 Mayıs 2018 17:02

Mehmet Selim YALÇIN-Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- IRAK’ta yapılan genel seçimler nedeniyle bu ülke tarafındaki İbrahim Halil Gümrük Kapısı, 24 saatliğine yolcu ve araç trafiğine kapatıldı. Türkiye’den Irak’a gitmek isteyenler, Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı\'nın da kapalı olması nedeniyle Şırnak\'ın Silopi ilçesinde bekletiliyor.
Şırnak\'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı ve Irak tarafında bulunan İbrahim Halil Gümrük Kapısı, komşu ülkede bugün başlayan genel seçimler nedeniyle, karşılıklı olarak kapatıldı. Dün gece saat 00.00 itibarıyla yolcu ve araç geçişine kapatılan gümrük kapısının, 24 saat süreyle kapalı kalacağı öğrenildi. Türkiye\'den Irak\'a gitmek isteyen yolcular, dün gece kapatılan İbrahim Halil Gümrük Kapası\'ndan geri gönderildi. Habur Sınır Kapısı\'nda bekleyen bazı yolcular, seçimlerden haberleri olmakları için beklediklerini ve kapı açılıncaya kadar gümrük sahası önünde duracaklarını söyledi. Iraklı yetkililer, İbrahim Halil Gümrüğü’nün bu gece saat 00.00 itibarıyla yolcu ve araçlar geçişine açılacağını duyurdu. Kapının kapalı olması nedeniyle Irak\'a gidemeyen yolcular Silopi\'ye gönderilirken, kamyon ve TIR\'lar ise tır parkında bekletiliyor.

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