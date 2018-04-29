Türkiye'den İngiltere'ye gelen iki kişiye 'terör saldırısı planlama' şüphesiyle gözaltı

Türkiye'den İngiltere'ye gelen bir uçakta yer alan iki kişi, uçaktan iner inmez gözaltına alındı.

Cumartesi sabah saat 10.00'da Londra'nın Heathrow Havalimanı'nda gerçekleşen olayda zanlıların "terörizm şüphesiyle" gözaltına alındıkları açıklandı.

İkisi de 21 yaşında olan Leicester ve Birmingham doğumlu şüpheliler, sorgulanmak üzere West Midlands bölgesine götürüldü.

Terörle mücadele dedektifleri tarafından gözaltına alınan zanlıların İngiltere'de "terör saldırısı düzenlemeyi planladıkları" öne sürüldü.

Yetkililer, aldıkları bir istihbarat sonucu harekete geçtiklerini belirtirken olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.