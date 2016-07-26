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15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye'den Hollanda'ya çağrı: IŞİD gibi Gülen cemaati ile mücadeleye de destek verin

"Bu okullar, 'karanlık planlara' sahip bir harekete bağlı"

26 Temmuz 2016 11:11

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan, Fethullah Gülen Cemaati'nin yurt dışındaki örgütlenmesi ile de mücadele edeceklerini belirterek, bu konuda Hollanda hükümetinden yardım isteyeceklerini söyledi.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan Büyükelçi Arslan, Türkiye'nin Fethullah Gülen Cemaatini "terör örgütleri listesine aldığını" anımsattı.

Arslan, Avrupalı müttefiklerin, IŞİD konusunda olduğu gibi, Gülen Cemaati ile mücadelede de işbirliği yapması çağrısında bulundu.

Türk Büyükelçi, Hollanda'daki cemaate ait okulların, eğitim fonu tarafından desteklendiğine işaret etti ve bu okulların, "karanlık planlara" sahip bir harekete bağlı olduğunu belirtti.

Sadık Arslan, bazı Hollandalı yorumcuların dile getirdiği, "darbe girişimi Erdoğan'ın senaryosu" görüşünü ise "incitici" olarak değerlendirdi. Büyükelçi, "Tabii ki bu doğru değil. Çoğunluğu sivil 250 ölü ve 1500 yaralıdan söz ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Arslan'a göre, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Fethullah Gülen Cemaatince gerçekleştirildiği "gün gibi ortada." Arslan, bu konuda yüzlerce ifade ve belge bulunduğunu vurguladı.

 

"Hollanda ve Avrupa,
teröristlere sempati duymamalı"

 

Arslan, Hollanda'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen saldırı sonrasındaki gibi etkileyici bir destek beklediklerini söyledi.

Türk Büyükelçi, F-16 uçakları ile TBMM'nin bombalandığını anımsattı. "Hollanda ve Avrupa, teröristlere sempati duymamalı, onlara kucak açmamalı" diye konuştu.

Sadık Arslan, Hollanda'da Fethullah Gülen taraftarlarına yönelik saldırılar konusunda ise "Bu polisin işi, saldırganlar cezalandırılmalı" yorumunu yaptı.

Ancak Arslan, Türkiye'de yaşanan gerilimin Hollanda'ya yansımasının da anlaşılır olduğunu söyledi. Büyükelçi, bunu şu sözlerle ifade etti:

"Türk milleti korkunç bir şey yaşadı. Ne bekliyorsunuz, Gülencilerin boynuna mı sarılsınlar?"

Arslan, Türkiyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'da, Belediye Başkanı Ahmet Abutalip'in, Gülen Cemaati ile Türk örgütlerinin "masaya oturması" çağrısını da "abes" olarak değerlendirdi.

Büyükelçi bu öneriyi, "Paris saldırısı kurbanlarının yakınları ile saldırganların ailelerini aynı masaya çağırmaya" benzetti.

Arslan, Türkiye'deki darbe girişiminin başarısız olmasının, "Avrupa için büyük bir şans" olduğunu vurgulayarak, "16 Temmuz sabahı farklı bir Türkiye'ye uyanılsaydı, AB Brexit'ten (İngiltere'nin birlikten ayrılmasından) daha kara bir gün yaşardı" dedi.

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