Türkiye'den 'Hollandalı Türklere' yurtdışına çıkış yasağı

Türk makamları tarafından, onlarca Türkiye kökenli Hollanda vatandaşının ülkeden çıkışına izin verilmediği belirtildi.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, aylardır Türkiye'den çıkış yasağı uygulanan yüzlerce kişinin çoğu Fethullah Gülen taraftarı ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sorumlu tutuluyor.

NOS'un haberine göre, Türkiye'de eğitim gören ya da aile ziyaretine giden çok sayıda Hollanda vatandaşının ülkeden çıkışına izin verilmiyor.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, kesin olarak 10 kişinin seyahat yasağı nedeniyle Türkiye'de mahsur kaldığını doğruladı.

Hollanda Televizyonu'na göre ise, Türkiye'den çıkmasına izin verilmeyen Hollanda vatandaşlarının sayısı yüzleri buluyor.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşlarının ülkeye dönebilmesi için Ankara hükümeti nezdinde girişim başlatıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türk otoritelerle üst düzey temaslarının sürdüğünü söyledi. Hollandalı bakan, bu olayın geçen ay Türkiye ile yaşanan diplomatik kriz ile ilgisi bulunmadığını vurguladı.

NOS'un haberinde, diğer Avrupa ülkelerindeki çifte vatandaşlığa sahip Türkiye kökenlilerin de benzer sorunlar yaşadıkları belirtildi. Haberde, kısa bir süre önce 10 kadar Almanya ve İsviçre vatandaşı Türkiyeli'nin de ülke dışına çıkışının engellendiğine yer verildi.

Türkiye kökenli Hollanda vatandaşlarına yönelik yurtdışına çıkış yasağı, siyasi partiler tarafından tepkiyle karşılandı.

D66 Milletvekili Sjoerd Sjoerdsma, mahkeme kararı olmadan kişilerin seyahat özgürlüğünün engellenemeyeceğini belirterek, çifte vatandaşlığı bulunanların güvenli biçimde geri dönmesini istedi.

Sosyalist Parti Milletvekili Saadet Karabulut, yasak kararını "endişe verici" olarak değerlendirerek, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ilkesine uyulmadığını savundu.

Yeşil Sol Milletvekili Bram van Oijk da, yasak kararını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Van Oijk, Hollanda ve Avrupa Birliği'ni Türkiye'yi protesto etmeye çağırdı.