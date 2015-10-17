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Sağlık

Türkiye'den her yıl 20 aile, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi oluyor

Yöntemi kullanan kadınlar, silikon göbek takıp hamile taklidi yapıyor

17 Ekim 2015 11:43

‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ dizisi ile birlikte tekrar gündeme gelen taşıyıcı anne yöntemi, çocuk sahibi olmak isteyen aileler için bir alternatif oldu. Anne babalık hayali kuran aileler, taşıyıcı anne bulabilmek için soluğu şimdilerde Kuzey Kıbrıs’ta alıyor. Her yıl, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a giden ailelerden 20 tanesi bu yöntemle çocuk sahibi oluyor.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, taşıyıcı annelik Kuzey Kıbrıs’ta 15 yıldır uygulanıyor. Öte yandan anne olamayan kadının yumurtaları ile babanın spermlerinin laboratuvar ortamında birleştirilip doğurması istenen kadına nakledilmesi yöntemi olan taşıyıcı annelikte, çocuğu olmayan kadınlar, hamile olmadığını saklamak için ilginç bir yönteme başvuruyor. Biyolojik anne taşıyıcı anne çocuğu dünyaya getirene kadar tanesi 100 Euro olan Çin malı yapay göbeklerle 9 ay boyunca ailesine ve çevresine hamileymiş rolü yapıyor.

Doğuştan rahmi olmayan, çift rahimli ya da geçirdiği kanser hastalığı sonucu rahmi alındığı için doğuramayan kadınların tercih ettiği bu yöntem Türkiye’de yasal değil. Aileler, çocuk sahibi olmak için Kuzey Kıbrıs veya Gürcistan’ı tercih ediyor. Gürcistan’da yasal olarak gerçekleşen işlem, Kuzey Kıbrıs’ta tüp bebek merkezlerinde yapılıyor. Yapılan işleme göre, taşıyıcı anne bebeği dünyaya getirdikten sonra bebek biyolojik anne babasına teslim ediliyor. Bu aşamadan önce aile ile taşıyıcı anne arasında kontrat yapılıyor. Bu kontratta taşıyıcı annenin bebekle ilgili söz hakkı olmadığı, masraflarının karşılanacağı, taşıyıcı annenin bebeği doğumdan sonra kabul edemeyeceği, çocuğun biyolojik aileye ait olduğu gibi maddeler yer alıyor. Doğum gerçekleştiğinde nüfus kaydı biyolojik anne babanın üzerine yapılıyor.

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