Türkiye'den Google'a Kürdistan başvurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Google’ın İngilizce haritasında (Maps) Türkiye’nin yarısının dahil edildiği ‘Kürdistan haritası’nın kaldırılması için başvuru yapıldığını açıkladı.

Hürriyet’in aktardığına göre, İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun soru önergesine yanıt veren Turhan, “BTK Başkanlığı yetkilileri tarafından ilgili platform temsilcileriyle söz konusu haritanın ivedilikle kaldırılması için görüşülmüş, ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde gerekli bildirimlerde bulunulmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler takip edilmekte, irtibatın sürekliliği sağlanmaktadır” dedi.