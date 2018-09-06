Türkiye'den göç eden kişi sayısı yüzde 42,5 arttı

İSTANBUL, (DHA)-YURT dışından Türkiye’ye göç eden kişi sayısı 2017 yılında yüzde 22,4 artış gösterirken, Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısının da yüzde 42,5 artarak 253 bin 640 kişiye ulaştı.

Ajans Press, Türkiye’deki göç hareketlerini konu alan araştırmayı inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılında yurt dışından Türkiye’ye göç eden kişi sayısı yüzde 22,4 artış göstererek 466 bin 333 kişiye ulaştı. Buna karşın, Türkiye’den göç eden kişi sayısı da yüzde 42,5 artarken, 253 bin 640 kişiye erişti.

EN ÇOK GÖÇÜ İSTANBUL ALDI

Elde edilen verilerde 2017 yılında Türkiye’de en çok göç alan ilin ise 166 bin 44 kişi ile İstanbul olduğu saptandı. İstanbul’u 46 bin 475 kişi ile de Ankara takip ederken 21 bin 888 kişi ile Antalya izledi. İstanbul en çok göç almasıyla ilk sıraya yerleşirken, yine Türkiye’den en çok göç veren il olarak zirveye yerleşti. Böylelikle geçen yıl İstanbul’un 75 bin 849 kişi göç verdiği saptandı. Raporda, en çok göç eden kişilerin yaş oranlarına da yer verilirken, 2017 yılında Türkiye’ye göç eden kişilerin en çok 25 ila 29 yaş aralığında olduğu görüldü. Bu yaş grubunu da 20 ila 24 yaş grubu ikinci sıradan takip ederken, 30 ila 34 yaş grubunun üçüncü sırada yer aldığı belirlendi.

Türkiye’den en çok göç eden kişilerin yaş ortalaması da yine en çok 25 ila 29 yaş aralığında iken, bu yaş grubunun oranı yüzde 15,5 olarak saptandı. Türkiye’ye göç eden kişilerin yaş ortalaması oranlarıyla göç verdiğimiz kişilerin yaş oranları ortalaması paralellik gösterirken, 25 ila 29 yaş arasını ikinci olarak 20 ila 24 yaş, üçüncü olarak ise 30 ile 34 yaşın izlediği saptandı. Araştırma sonucunda göç hareketleriyle ilgili medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. Yapılan incelemede geçen yıl Türkiye’deki göç hareketlerini konu alan 21 bin 951 tane haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, son yıllarda en çok konuşulan haber başlıklarının ise Suriyeliler ile ilgili olduğu anlaşıldı.

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