Türkiye'den gizli SDG - IŞİD Rakka anlaşmasına tepki: Vahim ve ibret verici

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yüzlerce IŞİD militanının Rakka'yı terk etmesi için yaptığı gizli anlaşmanın BBC tarafından ortaya çıkarılması sonrası Türkiye'den kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, SDG'nin ana gövdesini oluşturan Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin böyle bir anlaşma yapmasına izin verilmesi konusunda, "PYD/YPG'nin Suriye'deki amacı DEAŞ'e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldu bittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir" dendi.

BBC muhabirleri Quentin Sommerville ile Riam Dalati, IŞİD militanlarını Rakka'dan tahliye eden kamyonların şoförleriyle konuşmuş, aralarında yabancı militanların da bulunduğu yüzlerce IŞİD'linin Rakka'yı SDG gözetiminde silahlarıyla birlikte terk etmesine göz yumulduğunu ortaya koymuştu.

Türkiye'nin açıklamasında, "Söz konusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur" deniyor.

ABD'li yetkililerin anlaşma konusundaki tavrını da eleştiren Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, söz konusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya "saygı duyulduğunun" görülmesinden de esef duyulmuştur" ifadeleri yer alıyor.

BBC'ye konuşan IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Biz kimsenin ayrılmasını istemedik. Ama bu, sahadaki yerel liderler tarafından, onlarla ve onlar aracılığıyla yürütülen stratejimizin odağında olan, Suriyelilere kalmış bir mesele. Savaşan ve ölen onlar, operasyonlarla ilgili kararları onlar alıyor" demişti.