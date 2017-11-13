Türkiye’den giden yardım malzemeleri deprem bölgesine ulaştı

Bağdat, 13 Kasım, (DHA)- İran Irak sınırında meydana gelen 7,3’lük depremin artçı sarsıntıları sürüyor. 7.3’lük depremin merkez üssü Halepçe’nin Güneybatısı olarak açıklandı. Süleymaniye’nin Derbendihan ilçesi yakındaki birçok ev yıkıldı. Süleymaniye’de 8 Köy ve Derbendihan’daki barajda büyük hasar oluştu. Elektrik kesildi, telefon ve internet hattı koptu. Derbendihan barajı çevresindeki yerleşim alanları boşaltıldı. İran’ın Kermanşah eyaletinde 3 gün yas ilan edildi.

Türkiye’den yardım gönderildi

Genel Kurmay Başkanlığı 20 kişilik sağlık ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan uçağı Kuzey Irak’a gönderdi. Türkiye’den yardım malzemeleri ve ekibi taşıyan askeri kargo uçağı Süleymaniye’ye indi. Başbakanlık, AFAD UMKE ve yardım malzemeleri K. Irak’a gönderildi açıklaması yapıldı. Adana’dan da K. Irak’a 10 tır yardım malzemesi gönderildi Diyarbakır’dan 20 kişilik Arama kurtarma ekibi K. Irak’a gitti. Türk Kızılay’ı bölgeye 3 bin çadır 10 bin battaniye ve mobil mutfak gönderdi.