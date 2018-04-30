Türkiye'den giden sığınmacı sayısında artış

Yunan basını, Türkiye'den Yunanistan'a Ege Denizi veya Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarda giden sığınmacıların ve iltica başvurularının sayısında artış yaşandığını bildirdi. Sınır bölgelerinin belediye başkanları, 2015 yılında yaşanan akın kadar olmasa da şu anda da "korkutucu” düzeyde bir sığınmacı akınının olduğunu aktardı.

Aralarında Midilli adasının da bulunduğu Kuzey Ege'nin bölge valisi Christiana Kalogirou, Yunan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Midilli adasında şu anda 8 bin 95 mülteci ile göçmenin bulunduğunu söyledi. Kalogirou, 2017 yılının aynı döneminde ise adada bulunan toplam sığınmacı ve mülteci sayısının 5 bin 500 olduğunu belirtti.

Bölge valisi yeni gelenlerin işlemlerini yapacak yeterli insan kaynaklarının olmadığını ifade etti. Kalogirou, sadece halihazırda yapılmış iltica başvurularını incelemek ve onlara dair işlem yapmak için en az 37 ayın gerekli olduğunu kaydederek "Ve bu, bir tane bile yeni mülteci gelmemesi durumda geçerli” dedi.

BM Nisan'daki geçişleri açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Cuma günü yaptığı açıklamada Nisan ayında kara sınırı üzerinden Yunanistan'a giden mültecilerin sayısının Ege Denizi üzerinden gidenlerden daha yüksek olduğunu belirtmişti.

BMMYK, Nisan ayında 2 bin 900 kişinin Meriç Nehri'ni geçerek Türkiye'den Yunanistan’a gittiğini, bu rakamın 2017'de Yunanistan'a bu yolla giden mültecilerin sayısının neredeyse yarısına tekabül ettiğini kaydetti. Örgüt ayrıca 2018 yılının başından bu yana Meriç Nehri’ni geçmeye çalışırken sekiz kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

BMMYK ayrıca Yunanistan’a çağrıda bulunarak Meriç Nehri boyunca göçmenler için daha fazla kabul merkezi açılmasını talep etti. Örgüt, bölgede 240 kişi kapasiteli bir tane kabul merkezi olduğunu ve bu merkezin yeni gelenler için yeterli olmaması nedeniyle göçmenlerin yerel karakollarda kötü koşullarda tutulduğunu belirtti.

2015 yılında yaşanan mülteci krizde bir milyon kadar mülteci Türkiye üzerinden Yunanistan’a ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçmişti. Çoğunlukla Ege Denizi üzerinden gerçekleşen bu geçişleri durdurmak için Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da anlaşmaya yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre Türkiye’den Yunan adalarına yasadışı olarak ulaşan sığınmacıların iltica başvurularının kabul olunmaması halinde Türkiye'ye geri gönderilmelerine karar verilmişti.

Bu anlaşma sonrasında Ege Denizi'ndeki yasadışı geçişler azalırken insan kaçakçıları yeni rota olarak Meriç Nehri’ni kullanmaya başladı.

dpa,rtr,AP/DÇÜ,HS

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