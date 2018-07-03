Türkiye'den gelen bir charter uçağı Vnukovo'da acil iniş yaptı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Temmuz (DHA) - Türkiye’den gelen ve Rus turistlerini taşıyan charter uçağı ön şasinin hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle “Vnukovo” havalimanında acil iniş yaptı.

Havalimanından bir kaynak “İnterfaks” ajansına yaptığı açıklamada, “Rus turistleri Marmaris’ten Rusya’ya taşıyan I Fly havayolu şirketine ait A-330 uçağı mürettebatı inişten önce ön şassi kontrolünü kaybettiklerini bildirdi. Uçakta olağanüstü durum oluştu“ denildi.

Uçakta 300’den fazla yolcunun bulunduğu belirtildi.

Havayolu servisi acil inişe hazırlık yaptı. Uçak yaklaşık 2 saat önce başarıyla iniş yaptı. Yolculardan kimse zarar görmedi.

Yakın zamanda uzmanlar uçağı inceleyecek ve yaşananların nedenini araştıracak.