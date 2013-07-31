Türkiye'den Dünya Miras Listesi'ne 4 yeni yer



T24/ ANKARA

2013 yılı itibariyle Türkiye'den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren varlık sayısının 41'e ulaştırken Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan varlık sayısı ise 11'e yükseldi.

Tuz Gölü, Sardes Antik Kenti, Bintepeler Lidya Tümülüsleri

2013 yılı için, geçici listeye Ceneviz Kale ve Surlu Yerleşimleri, Denizli’de yer alan Laodikeia Antik Kenti, Manisa Salihli’de bulunan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri ile Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle çevrili olan Tuz Gölü olmak üzere dört varlık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

11. ve 15. yüzyıllar arasında Akdeniz, Karadeniz, Atlantik Okyanusu ve Kuzey Avrupa’da ticaret kolonileri kuran Cenevizlilerden günümüze kalan ve listeye giren eserler: İstanbul’daki Yoros Kalesi ve Galata Kulesi, İzmir’de Foça Kalesi ve Çandarlı Kalesi, Bartın’da Amasra Kalesi, Düzce’de Akçakoca Kalesi ve Sinop Kalesi.

Listeye giren diğer varlığımız, Denizli’nin 6 kilometre kuzeyinde yer alan Laodikeia Antik Kenti. Helenistik Kent M.Ö 3.yy’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kuruldu.

Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birine sahip olan ve İncil’de acı geçen kent Hristiyanlık dünyası için çok önemli, çünkü İncil’e göre, Hıristiyanlar için kutsal hac merkezi olma özelliğine sahip.

Dünya Miras Geçici Listesine alınan diğer bir antik kent ise, Manisa Salih’deki Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri.

Lidyalıların başkenti olma özelliğine de sahip olan Sardes Antik Kenti, aynı zamanda antik dünyanın en büyük havrasını bünyesinde bulunduruyor.

Marmara Gölünün güney kenarında yer alan ve Lidya Tümülüs mezarlık alanı olan Bin Tepe Tümülüsleri ise dünyanın en büyük Tümülüs alanı içerisinde. Ankara, Konya ve Aksaray illeriyle çevrili olan Tuz Gölü.

Yer altı sularıyla beslenmesi, Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 70’ini sağlaması ve en önemlisi de yaklaşık 6 bin civarında kuş yuvalama alanına sahip olması, 279 bitki, 120 bakteri ile 129 böcek türünün yaşamasına olanak veren Tuz Gölü, Dünyanın önemli doğal alanlarından birisi.

Tam da bu özellikleri Tuz Gölü’nü Dünya Mirası geçici listesine girişini sağladı ve bölgesellikten çıkararak uluslararası bir kültür varlığı kimliği kazandırdı.

UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak korunması için çalışmalar yapılan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı Dünya Miras Listesi’nde 2013 yılı itibariyle 759 tanesi kültürel, 193 tanesi doğal, 29 tanesi ise karma olmak üzere kayıtlı 981 varlık bulunuyor.