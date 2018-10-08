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Ekonomi

Türkiye'den çelik hamlesi: Kotayı aşana ek vergi

Vergi oranı yüzde 25 olacak

08 Ekim 2018 17:00

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) çelik sektörünü ithalattaki artıştan korumak için 17 Ekim'den itibaren ithalat kotası uygulayacağını bildirdi. Kotayı aşan çelik ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Bildirimde önlemlerin ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) yürürülüğe soktuğu tarifelere yanıt olduğu belirtildi. Açıklamada hükümetin ithalatta artışın iç piyasada ciddi zararlar oluşturacağına dair bulgular elde ettiği belirtildi.

Türkiye'nin DTÖ'ye yaptığı bildirime göre yassı ürünler için kota 3.1 milyon ton olarak belirlendi. Türkiye 2017'de 8.4 milyon ton yassı ürün ithal etmişti.

Uzun ürünler için kota ise 2017'de yapılan 1.3 milyon ton ithalata karşın 558.534 ton olarak belirlendi.

Türkiye, çelik boru, tüp ithalatı için kotayı 273.901 ton, demiryolu metaryalleri için 24.044 ton ve pazlanmaz çelik için 139.934 ton olarak ortaya koydu.

Yapılan bildirime göre, sıcak haddelenmiş çelik için kota uygulanmayacak.

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