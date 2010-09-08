-TÜRKİYE'DEN BİLİME 60 MİLYON AVRO ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Türkiye, geleceğin bilimsel ve teknolojik araştırmalarının yapıldığı Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programlarına (ÇP) 3 yılda 60 milyon avro aidat ödedi; bu sürede 900 milyon avroluk değere sahip büyük kapsamlı bilimsel araştırmalara ortaklık etti. 3 yılda 400 projeye ortak olan Türk araştırmacılar, üzerinde çalıştıkları projelerden 70 milyon avroluk pay kaptı. TÜBİTAK 7. ÇP Ulusal Koordinatörü Okan Kara, Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterliğinin, ''Türkiye'nin AB'nin bilimsel programlar arasındaki durumunu gösteren'' basın açıklamasını değerlendirdi. Türkiye'nin AB müzakere sürecinde geçici olarak kapatılan tek faslın ''bilim ve araştırma'' faslı olduğuna işaret eden Kara, Türkiye'nin de bu fasıl kapsamında dünyanın en büyük sivil araştırma programı olan AB 7.ÇP'ye 2007'de katıldığını anımsattı. Avrupa Sekreterliğinin yaptığı açıklamanın Türkiye'nin AB projelerinde ileri bir aşamaya geldiğini ve önemli bir ortak olduğunu gösterdiğini belirten Kara, Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde de projelere hız kesmeden ortak olacağını söyledi. Belirli bir aidat ile katılım sağlanan program kapsamında farklı ülkelerden araştırmacıların biraraya gelerek geleceğin teknolojilerini geliştirdiğini belirten Kara, Türkiye'nin program kapsamındaki son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: ''Türkiye, programa ilk üç yılda yani 2007, 2008 ve 2009 için ulusal bütçeden 60 milyon avroluk katkı aktardı. Bu katkı ile program üyesi diğer 38 ülke ile eşit haklarda projelerde yer alma hakkı elde etti. Tamamen rekabet, bilimsel ve teknik mükemmeliyet esaslarına dayalı olarak projelerin fonlandığı bu program kapsamında halen üniversite kamu kurumu ya da özel sektörün yer aldığı 400 projede Türk kuruluşları ortak olarak yer alıyor.'' Türk kuruluşlarının yer aldığı projelerin toplam portföy büyüklüğünün 900 milyon avro seviyelerine ulaştığını bildiren Kara, bu projelerdeki Türk ortakların payının 70 milyon avro düzeyinde olduğunu kaydetti.