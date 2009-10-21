Türkiye'den Azerbaycan'a bayrak notası





Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşavirliği önündeki Türk bayrağının indirilmesinden dolayı Azerbaycan'a nota verdi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elhan Polhov, Türkiye'nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına nota verdiği yönünde çıkan haberleri doğruladı.



Türk Şehitliği'nin hemen yanında bulunan Din Hizmetleri Müşavirliği binasına bu sabah gelen belediye işçileri, hiçbir açıklama yapmazken, binanın önündeki Türk bayrağını kaldırdı.



Türkiye ile Ermenistan arasında 14 Ekimde oynanan futbol maçına Azerbaycan bayraklarının alınmamasının ardından Azerbaycan'da Türk Şehitliği, Türk okulları ve çeşitli Türk kurum ve kuruluş binaları önündeki bayraklar kaldırıldı.



Azeri yetkililer, ülkedeki "bayrakla ilgili" yasa uyarınca yabancı ülkelerin bayraklarının sadece belirli yerlerde asılabildiğini ifade etti.

