T24 - Şike sorgusunda yaşadığı sıkıntılı süreci kaldıramayıp, F.Bahçe’den S.Moskova’ya transfer olan Emenike yabancı basına bire bin kattı: “Hiç düşünmeden Türkiye’den ayrıldım çünkü hayatım tehlikedeydi... Birilerinin bana komplo kurduğunu hissediyordum.. Benim kaçak bir göçmen olduğumu iddia ettiler. İstanbul’da psikolojik işkence yaşadım.”





Olaylı şekilde transfer olduğu F.Bahçe’den şike iddiaları yüzünden resmi maça çıkmadan Spartak Moskova’ya imza atan Emmanuel Emenike, bir anda ağız değiştirdi. Türkiye’den, Rusya’ya giderken, “Her şeye rağmen buradan güzel anılarlarla ayrılıyorum. Takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim” diyen golcü futbolcu, İngiliz BBC Sport ve Nijerya merkezli futbol sitesi ‘kickoffnigeria’ya abartıya kaçan açıklamalar yaptı. İşte yabancı basına bire bin katan açıklamalar yapan Emenike’nin olay yaratacak röportajı:



“Türkiye'den kaçtım çünkü hayatım tehlikedeydi. Başka çarem yoktu. Birilerinin bana komplo kurduğunu hissediyordum. Önce benim kaçak göçmen olduğumu, bir tekneyle geldiğimi söylediler. Sonra yaşımda oynama yapıldığını iddia ettiler. Son olarak da hakkında hiçbir şey bilmediğim bir olay yüzünden gözaltına alınıp sorgulandım. Arkasından ne geleceğini bilmiyordum. Canımdan endişe ederek yaşamımı sürdürmek istemediğim için F.Bahçe yönetimine ayrılmak istediğimi söyledim. Hâlâ gencim ve futbola verecek çok şeyim var. Ben sadece gol atmayı düşünmek istiyorum. Şu yaşadıklarım dürüst olmak gerekirse hem duygusal hem zihinsel olarak tam bir işkenceydi.

‘Huzurum kalmadı'



Türkiye'yi, F.Bahçe’yi ve taraftarları seviyorum, ama aklımdan geçenleri ve çevremde olup bitenleri kaldırmak benim için çok zor oldu. Kafam rahatsızdı ve bu durum beni fiziksel olarak da etkiliyordu. Türkiye’ye genç biri olarak geldim ama her alanda büyümüş bir olarak terk ediyorum. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyorum.”





