Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Murathan Mungan, Elif Şafak ve Aslı Erdoğan'ın yaşam öyküleri ve eserlerinin ele alındığı "İnsan Manzaraları-Türkiye'den Altı Yazar Portresi" belgeseli basına tanıtıldı.

Belgeselin TRT-Türk'te yayına girecek olması dolayısıyla Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında düzenlenen tanıtım toplantısına, Büyükelçi Eberhard Pohl, edebiyatçılar Yaşar Kemal, Murathan Mungan, Nazlı Eray, edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan, fotoğrafçı Ara Güler, belgeselin yapımında rol alan Alman WDR kanalının redaktörlerinden Birgit Keller-Reddemann, belgeselin yazarı ve yönetmeni Osman Okkan ile TRT- Türk Genel Müdürü Ümit Sezgin'in yanı sıra edebiyat ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Almanya'nın Ankara Büyükelçi Pohl, iki ülke arasındaki ilişkilerde edebiyatın önemli bir rolü olduğunu belirterek, “Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli ve Yaşar Kemal gibi yazarlar, Türk insanını Almanya'da çok yönlü ve bütün giriftliğiyle tanıttı” dedi.

Tanıtımı yapılan belgeselin de Türk yazarları hem Türk hem de Alman perspektiflerini birleştirerek anlatmayı başardığını kaydeden Pohl, “İnsan Manzaraları”nı heyecan verici diye niteledi.

'Okullarda ders oldu'

Yönetmen Osman Okkan da belgeselin ilk bölümünü teşkil eden Nazım Hikmet portresini 1992'de çekmeye başladıklarını, 6 portrenin 20 yılda tamamlandığını söyledi.

Belgeselin bugüne kadar WDR ve ARTE gibi Avrupa televizyon kanallarında yayınlandığını aktaran Okkan, ayrıca Almanya'da okullarda ders ve seminer konusu olarak ele alındığını kaydetti.

Okkan, belgeselin TRT-Türk tarafından yayınlanacağı duyulduğundan beri Türkiye'deki üniversitelerden de istekler aldığını dile getirerek, “Bu filmler hiçbir zaman kitapların, romanların, şiirlerin yerini tutmuyor. Ama edebiyata ilgisi olan insanlar zaten bu yazarları tanıyorlar. Önemli olan, şimdiye kadar bu ilişkiyi kuramamış insanları da bu yazarların dünyalarına çekebilmek. Bu büyük bir mutluluk” diye konuştu.

Sunuş konuşmalarının ardından Doğan Hızlan'ın moderatörlüğünde, yazar Murathan Mungan, redaktör Birgit Keller- Reddemann, TRT-Türk Genel Müdürü Ümit Sezgin ve yönetmen Osman Okkan'ın katıldığı kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.

Eleştirmen Doğan Hızlan, günümüzde yazarların sadece kitaplarla değil, görsel malzemeyle de okurla aralarında bağlantı kurmaları gerektiğini belirterek, Osman Okkan'ın belgeseliyle bunu başardığını vurguladı.

Yazar Murathan Mungan ise “Şimdiki aklım olsaydı, tamamen takma bir isimle, hiç yüzümü göstermeden yazar ve yaşardım” dedi.

Bu düşünceye, büyük ölçüde tanındıktan sonra vardığını kabul ettiğini vurgulayan Mungan, “Vardığım yerde insan olarak ve yazar olarak en çok ihtiyacını hissettiğim şey, anonim bir kimlik, görünmez olmak” diye konuştu.

Mungan, bununla birlikte, tanıtımı yapılan belgeseldeki gibi, göründüğü ve kendini anlatmak zorunda kaldığı durumlarda da başlıca kaygısının, okuruna kendisi ve eserleri hakkında “doğru ip uçlarını” vermek olduğunu ifade etti.

'Kültür, haberden daha çok ilgi çekiyor'

TRT-Türk Genel Müdürü Ümit Sezgin de kanallarının haber ve kültür ağırlıklı bir yayın politikası olduğunu ancak zaman içinde kültür alanındaki yayınların haber yayınlarına oranla daha büyük ilgi gördüğünü tespit ettiklerini anlattı.

Sezgin, “Artık izleyicide haber izlemek konusunda bir isteksizlik var ama ciddi kültürel yayıncılığa ihtiyaç var” dedi.

Sezgin, toplantının onur konuğu olan Yaşar Kemal'le aynı mekanda olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu vurgulayarak, “Onun hakkında 10 belgesel olsa 10'unu da yayınlamaya çalışım” diye konuştu.

Söyleşinin ardından belgeselin Yaşar Kemal'le ilgili bölümünden 30 dakikalık bir kısım davetlilere izletildi.

“İnsan Manzaraları-Türkiye'den Altı Yazar Portresi” belgeseli, 21 Ekim'den itibaren TRT-Türk kanalında yayınlanacak. Belgesel 6 hafta boyunca pazar günleri saat 19.30'da izleyiciyle buluşacak. Alman Goethe Enstitüsü ile TRT-Türk işbirliğiyle belgeselin Türk üniversitelerinde gösterilmesi ve hakkında söyleşiler düzenlenmesi de planlanıyor.