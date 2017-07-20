Türkiye'den Almanya'ya yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Signar Gabriel'in gazeteci Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Stuedtner'in tutuklanmalarıyla ile ilgili olarak "Türkiye'ye çok sabır gösterdik ki bazen bunu yapmak hiç kolay olmadı" sözlerine tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında "Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür" denilerek Alman Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili olarak Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner’in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir. Aynı konuda Berlin Büyükelçimiz de AFC Dışişleri Bakanlığına talepleri üzerine izahatta bulunmuştur. Bu görüşmelerin ardından AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır.

"Söz konusu açıklamalardaki ifadeler, ülkemizi hedef alan farklı terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standartı bir kez daha ortaya koymuştur. "

Ne olmuştu?

Büyükada'da bir eğitim için bir araya gelen ve iki hafta önce düzenlenen baskında gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden altısı tutuklanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükada'da gözaltına alınan 6 aktivistin tutuklanması kararını 'kınadıklarını', tutuklanan aktivistlerden Alman eğitmen Peter Steudtner için verilen kararın "tamamen haksız" olduğunu söylemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yaz tatilini yarıda keserek krizi görüşmek üzere Berlin'e döndüğü açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da tutuklanan 6 insan hakları savunucusunun "derhal serbest bırakılması" çağrısı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel ile ilgili şu ifadeleri söylemişti: