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BBC Türkçe

Türkiye'den Almanya'ya seyahat uyarısı: Siyasi tartışmalara girmeyin

Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya seyahat etmeyi düşünen Türkiye vatandaşları için bir seyahat uyarısı yayınladı. Türklerin Almanya'ya girerken sınırda kötü muameleye maruz kaldığını belirten bakanlık, "Türkiye karşıtlığının yükseldiği" Almanya'da siyasi tar

29 Nisan 2018 20:30

Dışişleri Bakanlığı , Almanya'ya seyahat etmeyi düşünen Türkiye vatandaşları için bir seyahat uyarısı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan duyuruda "Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı üzerine kurduğu" belirtilirken "Bir kısım vatandaşımıza sözlü saldırılar yöneltilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk, on kişiyi öldürmekle suçlanan zanlıların yargılandığı NSU davasının halen sonuçlanmadığını hatırlattı ve Almanya'ya vatan Türkiye vatandaşlarının "Alman emniyet ve gümrük makamlarınca keyfi olarak bekletme, sorguya çekme, saygısız davranma gibi kötü muamelelere" maruz bırakıldıklarını belirtti.

Almanya'nın "PKK ve FETÖ'ye kucak açtığını" belirten Dışişleri Bakanlığı, tüm bu nedenlerle Almanya'ya seyahat etmeyi düşünen Türkiye vatandaşlarının tedbirli olmaları, genel tabloyu göz önünde bulundurmaları, siyasi içerikli tartışmalara girmemeleri uyarısında bulundu ve ekledi:

"(Vatandaşlarımızın) olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde, terörist örgütlerce düzenlenen ya da desteklenen Alman makamlarınca göz yumulan gösteri, yürüyüş gibi faaliyet alanlarından uzak durmalarında fayda görülmektedir.

"Vatandaşlarımızın ayrıca Bakanlığımız, Berlin Büyükelçiliğimiz ile Almanya'daki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri yararlı olacaktır."

Almanya, insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in İstanbul Büyükada'da gözaltına alınmasının ardından Türkiye'ye gidecek vatandaşlarının dikkatli olması ve Almanya Büyükelçiliği'ne seyahatleri hakkında bildirimde bulunmasına yönelik bir uyarı yayınlamıştı.

Geçen hafta iki Almanya vatandaşının daha Türkiye'de gözaltına alınmasının ardından Almanyalı siyasetçiler Türkiye'ye seyahat etmemeye yönelik resmi bir seyahat uyarısı yayınlamayı ve Türkiye'yle ilişkileri gözden geçirmeyi tartışmaya başlamıştı.

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