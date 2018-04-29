Türkiye'den Almanya'ya iltica tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve "FETÖ" (Fetullah Gülen Terör Örgütü) ile bağlantılı kişilerin Almanya'ya yaptığı iltica taleplerine olumlu yanıt verilmesine tepki gösterdi.

"15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yle bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesini esefle karşılıyoruz" denilen açıklama, Almanya basınında çıkan haberlerin ardından geldi.

Sueddeutsche Zeitung gazetesi ve devlet televizyonları WDR ile NDR, Almanya'nın diplomatik pasaportu olan Türk vatandaşlarının iltica talebine olumlu yanıt verdiğine dair yayınlar yapmıştı.

Medyada çıkan haberlerde 414 askeri personelin, diplomatın, hakimin, üst düzey yetkilinin ve aile üyelerinin iltica başvurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Alman İçişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, diplomatik pasaportlu bazı Türk vatandaşlarının iltica başvurularının kabul edildiğini doğruladı, ancak sayı vermedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir.

"Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır.

"Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eşzamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz."

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemde gerilmişti.

Türk yetkililerin Almanya'da 16 Nisan'da düzenlenen referandum ile ilişkili toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmemesi Türkiye hükümetinin tepkisine yol açtı.

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması ise Almanya'ndan Türkiye'ye yönelik eleştirilerin gelmesine yol açıyor.