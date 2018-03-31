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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den Almanya'ya 115 iade talebi

Alman basınındaki habere göre 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye Türk vatandaşlarının iadesi için Almanya'ya 115 başvuruda bulundu. Başvuruların yaklaşık yarısında gerekçe olarak terör şüphesi gösterildi.

31 Mart 2018 00:55

Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazeteleri, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye'nin Almanya'ya Türk vatandaşlarının iadesi için 115 başvuruda bulunduğunu bildirdi. Alman Adalet Bakanlığı'ndan alınan verilere dayandırılan haberde, bu iade taleplerinden 54'ünde terör şüphesinin gerekçe gösterildiği belirtildi.

Gazetelerin haberinde, 2015 yılında Almanya'da talep edilen iade sayısının 66 olduğu ve bunlardan sadece 13'ünde terörizmin gerekçe gösterildiği kaydedildi.

Haberde, Almanya'nın 2015 öncesinde de sonrasında da terör şüphesi ile gerekçelendirilen iade talebine onay vermediğine dikkat çekildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mart ayının başında başkent Berlin'e yaptığı ziyarette, Almanya'yı terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK ve Gülen yapılanmasına karşı yeterince girişimde bulunmamakla suçlamıştı. Çavuşoğlu, Gülen yapılanmasına mensup 768 kişinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu, bunlardan 401'ine iltica hakkı tanındığını dile getirmişti.

dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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