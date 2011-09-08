T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'den Afrika'ya yardım, 500 milyon TL'ye yaklaştı  ANKARA (A.A)

08 Eylül 2011 15:48

-Türkiye'den Afrika'ya yardım, 500 milyon TL'ye yaklaştı  ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Başbakanlık AFAD Yönetimi Başkanlığının verilerine göre Somali'ye yardım hesaplarında itibarıyla 447 milyon 600 bin TL toplandı. Bu kapsamda AFAD hesaplarında 93 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplarında 174,5 milyon TL, diğer kampanya hesaplarında ise 180 milyon 100 bin TL birikti Türk Kızılayının Afrika insani yardım kampanyası kapsamında, dün itibarıyla toplam 95 milyon 810 bin 46 lira 65 kuruş toplandı. 2010 yılında Afrika'da bulunan 34 ülkeye yaklaşık 10 milyon ABD Doları tutarında yardım, TİKA eliyle götürüldü. İnsani Yardım Vakfı, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da, Aşağı ve Orta Şabela bölgelerinde mart ayından itibaren 770 bin 577 kişiye insani yardım dağıttı. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün başlattığı kampanya kapsamında 48 bin TL yardım toplandı.  Türk Kızılayı, açlık ve susuzluk nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Somali'ye yardım göndermeye devam ediyor. Somali'ye giderek ihtiyaç tespitlerini yerinde yapan Türk Kızılayı ekipleri, bölgede ilgili makamları ziyaret ederek yapılabileceklerle ilgili bilgi aldı ve 8 Ağustos 2011 tarihinden itibaren bölgeye gıda, çadır, battaniye gibi insani yardım malzemesi gönderdi. İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından hazırlanan Doğu Afrika Kuraklık Acil Yardım Çalışmaları Raporu'na göre, Kenya Kuraklık Acil Yardım Çalışmaları kapsamında 23 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Dadaab Bölgesinde (İfo, Dagahley ve Hagadari kampları) 316 bin kişiye yönelik insani yardım dağıtımı gerçekleştirildi. Yardımlar, 2 milyon 344 bin 267 TL'yi buldu. Vakıf, daha önce de Kenya'da 12 su kuyusu açtı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24