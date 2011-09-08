-Türkiye'den Afrika'ya yardım, 500 milyon TL'ye yaklaştı ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Başbakanlık AFAD Yönetimi Başkanlığının verilerine göre Somali'ye yardım hesaplarında itibarıyla 447 milyon 600 bin TL toplandı. Bu kapsamda AFAD hesaplarında 93 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplarında 174,5 milyon TL, diğer kampanya hesaplarında ise 180 milyon 100 bin TL birikti Türk Kızılayının Afrika insani yardım kampanyası kapsamında, dün itibarıyla toplam 95 milyon 810 bin 46 lira 65 kuruş toplandı. 2010 yılında Afrika'da bulunan 34 ülkeye yaklaşık 10 milyon ABD Doları tutarında yardım, TİKA eliyle götürüldü. İnsani Yardım Vakfı, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da, Aşağı ve Orta Şabela bölgelerinde mart ayından itibaren 770 bin 577 kişiye insani yardım dağıttı. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün başlattığı kampanya kapsamında 48 bin TL yardım toplandı. Türk Kızılayı, açlık ve susuzluk nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Somali'ye yardım göndermeye devam ediyor. Somali'ye giderek ihtiyaç tespitlerini yerinde yapan Türk Kızılayı ekipleri, bölgede ilgili makamları ziyaret ederek yapılabileceklerle ilgili bilgi aldı ve 8 Ağustos 2011 tarihinden itibaren bölgeye gıda, çadır, battaniye gibi insani yardım malzemesi gönderdi. İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından hazırlanan Doğu Afrika Kuraklık Acil Yardım Çalışmaları Raporu'na göre, Kenya Kuraklık Acil Yardım Çalışmaları kapsamında 23 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Dadaab Bölgesinde (İfo, Dagahley ve Hagadari kampları) 316 bin kişiye yönelik insani yardım dağıtımı gerçekleştirildi. Yardımlar, 2 milyon 344 bin 267 TL'yi buldu. Vakıf, daha önce de Kenya'da 12 su kuyusu açtı.