-TÜRKİYE'DEN AFRİKA'YA ÇIKARTMA TBMM (A.A) - 10.11.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Aralık ayının ikinci yarısında Fildişi, Gana, Nijerya, Ekvator Ginesi, Angola, Etiyopya ve Sudan'ı kapsayan büyük bir çıkartma yapıyoruz. Afrika'ya sektörel heyetler götüreceğiz'' dedi. Çağlayan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dış Ticaret Müsteşarlığının 2011 yılı bütçesini sundu. Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik kriz sırasında, gelişmiş ülkeler ekonomi anlamında küçülme yaşarken, gelişmekte olan ülkelerin büyüme kaydettiğini anlatan Çağlayan, dünya ticaret hacminin 2010 yılında yüzde 11,4'lük artış göstereceğinin vurgulandığını ifade etti. Dünya Ticaret Örgütünün, 2010 yılı için dünya ticareti büyüme tahminini yüzde 10'dan yüzde 13,5'a yükselttiğini ifade eden Çağlayan, Avrupa'nın bazı ülkeleri ile ABD ekonomisinde görülen büyümenin, dünya ticaretinin kriz öncesi döneme doğru hızla ilerlediğinin göstergesi olarak kabul edilebileceğini söyledi. Dünya ticareti ve ekonomisinin ekseninin artık gelişmekte olan ülkelere doğru kaydığına dikkati çeken Çağlayan, ''BRIC diye adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan grubun yanı sıra uluslararası yatırımcıların radarına, CIVETS adıyla anılan Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye ve ve Güney Afrika'dan oluşan grup da takıldı'' diye konuştu. Uluslararası kurumların ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki değerlendirmelerinin, Türkiye'nin uluslararası ticaretin etkin bir aktörü olduğunu kanıtladığını ifade eden Çağlayan, ''Bunun nedeni, Türkiye ekonomisinin küresel kriz sürecinde gösterdiği performans, yatırımcılara sağladığı güven ve istikrardır'' dedi. Türkiye'nin, 2009 yılında satın alma gücü paritesine göre, dünyanın en büyük 16. Avrupa'nın ise en büyük 6. ekonomisi olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye'nin yakaladığı ihracat artış oranıyla dünyanın en büyük 22. ihracatçısı konumuna yükseldiğini anlattı. Ülkede ihracat yapan firma sayısının 48 bin 589'a yükseldiğini belirten Çağlayan, ''1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma sayısı 8 bin 816'ya ulaşmış, 108 firmamız 100 milyon doların üzerinde, 8 firma ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 11 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 81 ilimizin tamamı ihracat yapmaktadır'' diye konuştu. Çağlayan, 2010 yılı TÜİK verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde, ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 81,9 milyar dolara, ithalatın ise 130,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti. -AFRİKA'YA ÇIKARTMA- Bu yılın ilk 9 ayında AB ülkelerine yönelik ihracatın, toplam ihracattaki payının yüzde 46,2 olduğunu anlatan Çağlayan, ''İthalat açısından değerlendirildiğinde ise geçen yılın ilk 9 ayında toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturan AB ülkelerinin bu yılın aynı döneminde yüzde 38,6'lık paya sahip olduğu görülmektedir'' dedi. Pazar çeşitlendirmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Çin, Rusya, İran'a olan ihracat oranlarında artış yaşandığını belirten Çağlayan, şöyle devam devam etti: ''Ekonomimizin öncü göstergelerinden olan Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre, Kasım ayının ilk 9 gününde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1 seviyesinde artarak 3 milyar 780 milyon dolara yaklaşmıştır. TÜİK ve İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre, ihracatımız, 1 Ocak-9 Kasım 2010 tarihi itibarıyla 96 milyar dolara ulaşmış olup, Orta vadeli Program hedefimize ulaşmamıza 15,6 milyar dolar ihracat kalmıştır. İhracatımızda diğer bir önemli gelişme ise geriye dönük son 1 yıllık ihracatımızın Ekim ayı itibarıyla 9,1'lik artışla 111 milyar 632 milyon dolara ulaşmasıdır. Bu gelişme, ülkemizin bu yıl sonu itibarıyla Orta vadeli Program'da yer alan 111,7 milyar dolarlık 2010 yılı ihracat hedefini yakalayacağının bir göstergesidir.'' ''Komşu ve çevre ülkelere yönelik ihracat, uygulanan politikalar sonucunda 2002 yılında 9,3 milyar dolar iken bu geçen yıl 43 milyar dolara yükselmiştir'' diyen Çağlayan, şunları söyledi: ''Afrika Stratejimiz çerçevesinde 2002 yılında 1,7 milyar dolar olan ihracatımız 2009 yılında 10,2 milyar dolara, ithalatımız ise 2,7 milyar dolardan 5,7 milyar dolara yükselmiştir. Aralık ayının ikinci yarısında Fildişi, Gana, Nijerya, Ekvator Ginesi, Angola, Etiyopya ve Sudan'ı kapsayan büyük bir çıkartma yapıyoruz. Afrika'ya sektörel heyetler götüreceğiz. Afrika, hali hazırda dünyanın ülkesinin cirit attığı ve önümüzdeki dönemde de hammade ve enerji kaynakları ile tüm dünyanın ilgili odağı devam edecektir. Bir diğer stratejimiz olan 'Amerika Stratejisi' ile başta ABD olmak üzere tüm Amerika kıtası ile ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi ve ihracatta pazar çeşitliliği sağlamayı hedeflemekteyiz.'' -BÜTÇE- Dış Ticaret Müsteşarlığının 2010 yılı bütçesinin 124 milyon 979 bin 500 lira olduğunu anımsatan Çağlayan, 2011 yılı bütçesinin ise toplam 788,7 milyon lira olarak belirlendiğini ifade etti. Çağlayan, ''2010'a göre bütçenin yüzde 531 oranında artış göstermesinin temel nedeni, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun 2011 başı itibarıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine alınmasından kaynaklanmaktadır'' diye konuştu. Bakan Çağlayan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hariç tutulduğunda kurumun bütçesinin 149 milyon 694 bin lira olarak gerçekleşeceğini söyledi. Göreve başladığı gün, ''ihracatımızı artırmak adına gitmedik ülke bırakmayacağız'' dediğini hatırlatan Çağlayan, ''O tarihten itibaren bugüne kadar ihracatçılarımızla, işadamlarımızla, sanayicilerimizle 457 bin kilometre katettik. Yıl sonuna kadar 500 kilometreli geçeceğiz' dedi.