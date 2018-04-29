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BBC Türkçe

Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı misillemesi

Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye gideceklere "yeniden düşünün" dediği sehayat uyarısının ardından, ABD'ye gidecek Türk vatandaşları için uyarı yayınladı. Uyarıda, "ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden ge

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye gideceklere "yeniden düşünün" dediği sehayat uyarısının ardından, ABD'ye gidecek Türk vatandaşları için uyarı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'ye seyahat uyarasında "ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampuslarını hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. "denildi.

Uyarıda "Ohio Üniversitesi Kampüsü, Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camisi, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırının, ABD'de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil ettiği" vurgulandı.

Uyarı metninde ayrıca "resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı "Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir." ifadeleriyle sona erdi.

Washington, ülke dışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye'yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3'üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere "Yeniden düşünün" uyarısını yapmıştı.

Bunun ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Ankara'nın rahatsızlığı iletilmişti.

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